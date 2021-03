Life

“Το Καφέ της Χαράς”: η εκδίκηση της χήρας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η “επιδρομή” της Δοξούλας φέρνει αναστάτωση στο Κολοκοτρωνίτσι και γέλια στους τηλεθεατές της αγαπημένης σειράς.

Μπορεί εδώ και μερικές εβδομάδες να άλλαξε ημέρα προβολής, αλλά όλα τα άλλα έχουν μείνει ίδια στο «Καφέ της Χαράς» που μαγνητίζει τους τηλεοπτικούς θαμώνες του με όλα όσα συμβαίνουν στο θρυλικό Κολοκοτρωνίτσι και τους κατοίκους του.

Τι θα δούμε την Τετάρτη, 24 Μαρτίου, στον ΑΝΤ1, στις 21:00…

Η αποκάλυψη ότι πίσω από το όνομα της Δαπόντε κρύβεται η Δοξούλα, γνωστή απλά και ως χήρα, θα συγκλονίσει όχι μόνο το χωριό αλλά και το Πανελλήνιο.

Η άλλοτε ερωμένη του Φατσέα, παρουσιάζει στα media την εικόνα μιας γυναίκας κατατρεγμένης, που τελικά κατάφερε να νικήσει τις αντιξοότητες και να γίνει επιτυχημένη συγγραφέας. Η χήρα επιστρέφει στο χωριό που την περιφρόνησε, για να πάρει την εκδίκησή της. Θα αποκαλύψει πολλά, προκειμένου να καταστρέψει τον Φατσέα και τον Περίανδρο.

Κι ενώ η χήρα σπέρνει τον πανικό, ο Περίανδρος εξομολογείται, επιτέλους, στην Χαρά τον αιώνιο έρωτά του.

Στον ρόλο της Δοξούλας η Ευαγγελία Μουμούρη

#ToKafeTisXaras

Gallery