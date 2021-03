Υγεία - Περιβάλλον

Σπαντιδέας: θα αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των διασωληνωμένων

Δραματική εκτίμηση για αδυναμία του ΕΣΥ να αντιμετωπίσει τα νέα κρούσματα. Τι λέει για τα self test, τα μέτρα και το lockdown.

Θα φτάσουμε τους 700-750 διασωληνωμένους και μετά θα έχουμε αποκλιμάκωση του προβλήματος, εκτίμησε ο καθηγητής παθολογίας -κλινικής Φαρμακολογίας Αναστάσιος Σπαντιδέας, μιλώντας στο ΘΕΜΑ 104.6, προσθέτοντας ότι τα νοσοκομεία δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην πλημμυρίδα των κρουσμάτων και γι’ αυτό πρέπει να ελέγξουμε την πανδημία στην κοινότητα, με τον γρήγορο και έγκαιρο εντοπισμό και αντιμετώπιση πριν χρειαστεί να φτάσει κανείς στο νοσοκομείο.

Κατά τον κ. Σπαντιδέα τα πραγματικά κρούσματα είναι πέντε ή και δέκα φορές περισσότερα από αυτά που καταγράφονται και εξέφρασε την βεβαιότητα ότι η διαδικασία που ξεκινά με τα δωρεάν rapid test θα λειτουργήσει προς τον έλεγχο της πανδημίας, αρκεί ο καθένας να έχει την ευθύνη και να δηλώνει στην ειδική πλατφόρμα το θετικό αποτέλεσμα του ελέγχου. Τόνισε δε ότι αναμένει μεγάλη και μαζική συμμετοχή του κόσμου στη διαδικασία, η οποία θα βοηθήσει σημαντικά στην καταγραφή των κρουσμάτων και της πραγματικής κατάστασης.

Αναφερόμενος στο πρόβλημα που προέκυψε με τη μικρή ανταπόκριση των ιδιωτών γιατρών στην πρόκληση του υπουργείου Υγείας και στις επιτάξεις που έγιναν, ο κ. Σπαντιδέας σημείωσε ότι αυτή η άρνηση οφείλεται στην έλλειψη προετοιμασίας και τον αιφνιδιασμό. Κατά τον καθηγητή ο καλύτερος τρόπος θα ήταν να προσληφθούν άμεσα όσοι γιατροί περιμένουν τον διορισμό τους από τη λίστα αναμονής. «Ήδη οι ελλείψεις στα δημόσια νοσοκομεία είναι τεράστιες και είμαστε σε μία τόσο κρίσιμη κατάσταση, που θα μπορούσαν να επιτραπούν αυτές οι προσλήψεις, καθώς τα κενά είναι πολλά» τόνισε.

Ο κ. Σπαντιδέας συμφώνησε με τη χαλάρωση του lockdown, τονίζοντας πάντως ότι δεν γνωρίζουμε πόσο αυτά τα περιοριστικά μέτρα συνέβαλαν ώστε να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω η κατάσταση. Όσον αφορά στους εμβολιασμούς εξέφρασε την εκτίμηση ότι δεν θα έχουμε ανοσία της αγέλης πριν το τέλος του χρόνου, λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εταιρίες!