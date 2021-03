Παράξενα

Επανήλθε οδηγός που έπαθε ανακοπή στο τιμόνι

Απίστευτη εξέλιξη για οδηγό που ενεπλάκη σε τροχαίο λόγω ανακοπής.

Οδηγός υπέστη ανακοπή ενώ οδηγούσε, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος και να προσκρούσει σε τοίχο, στους Αρμένους Ρεθύμνου.

Οι αρχικές πληροφορίες ήθελαν τον άνδρα νεκρό, όμως χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες που έκαναν οι γιατροί στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, ο άνδρας επανήλθε.

Ο οδηγός νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με την κατάσταση της υγείας του να παραμένει κρίσιμη.

Πηγή: cretalive.gr