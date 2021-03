Πολιτική

Τι είπαν Μητσοτάκης - Μακρόν για την Τουρκία και τον κορονοϊό

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γάλλο Πρόεδρο ειχε ο Πρωθυπουργός.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για την επικείμενη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (μέσω τηλεδιάσκεψης), για την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ύπατου Εκπροσώπου, τις ευρω-τουρκικές σχέσεις, την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και τις εξελίξεις στη Λιβύη, καθώς και για την πανδημία του Covid-19.

Είχαν, επίσης, την ευκαιρία να αναφερθούν στις ιστορικές, συμμαχικές σχέσεις Ελλάδος-Γαλλίας που παρέμειναν αταλάντευτες στα 200 χρόνια από την έναρξη του Αγώνα για την Ανεξαρτησία και αναδεικνύονται τις ημέρες αυτές των εορτασμών της 25ης Μαρτίου.