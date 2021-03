Κοινωνία

25η Μαρτίου: “Αστακός” η Αθήνα - οι προσκεκλημένοι και το πρόγραμμα

Οριστικοποιούνται τα μέτρα της Αστυνομίας. Drone και ελικόπτερα θα «χτενίζουν» το κέντρο της Αθήνας. Οι υψηλοί προσκεκλημένοι και οι εντυπωσιακοι σχηματισμοί των F-16.

Ολοκληρώνονται τις μέρες αυτές οι προετοιμασίες για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου που θα γίνει φέτος αφενός με τους περιορισμούς που επιβάλλει η πανδημία και αφετέρου με ιδιαίτερη λαμπρότητα, καθώς η Ελλάδα γιορτάζει τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821.

Έχουν προσκληθεί και αναμένεται να έρθουν στις 24 Μαρτίου ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης και o πρωθυπουργός της Ρωσίας Μιχαήλ Μισούστιν -με τους οποίους ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει ξεχωριστές συναντήσεις- καθώς και ο πρίγκιπας της Ουαλίας, διάδοχος του Βρετανικού θρόνου, Κάρολος, έκανε γνωστό η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Εξαιτίας της έκτακτης κατάστασης που προκαλεί η έκρηξη της πανδημίας στην Γαλλία, ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν δεν θα μπορέσει να παραστεί και τη φίλη χώρα θα εκπροσωπήσει η υπουργός Άμυνας Φλοράνς Παρλί, πρόσθεσε.

Αναλυτικά όπως ανέφερε η κ. Πελώνη: η έναρξη των εκδηλώσεων θα γίνει το απόγευμα της Τετάρτης, 24ης Μαρτίου, στο ανακαινισμένο και εκσυγχρονισμένο συγκρότημα της Εθνικής Πινακοθήκης, όπου θα γίνει ξενάγηση της Προέδρου της Δημοκρατίας, του πρωθυπουργού και των προσκεκλημένων ηγετών φίλων χωρών με έμφαση σε πίνακες ζωγραφικής που έχουν ως θέμα την Επανάσταση του 1821. Το βράδυ της ίδιας ημέρας θα παρατεθεί στο Προεδρικό Μέγαρο επίσημο δείπνο στους υψηλούς προσκεκλημένους.

Το πρωί της 25ης Μαρτίου θα τελεστεί η Δοξολογία στη Μητρόπολη Αθηνών, παρουσία περιορισμένου αριθμού μελών της πολιτειακής, πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας. Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και ανάκρουση των εθνικών ύμνων της Ελλάδας και των τιμώμενων χωρών.

Αμέσως μετά θα ξεκινήσει η στρατιωτική παρέλαση στην οποία θα συμμετάσχουν πεζοπόρα, μηχανοκίνητα και αεροπορικά τμήματα των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος. Για πρώτη φορά θα λάβουν μέρος και τμήματα από συμμαχικές χώρες. Μαζί με τα ελληνικά αεροσκάφη θα πετάξουν σχηματισμοί αμερικανικών F-16 και Rafale της γαλλικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία, η παρέλαση θα γίνει χωρίς την παρουσία κόσμου. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες στην Ελλάδα και το εξωτερικό -όπως και κάθε πολίτης- θα έχουν την ευκαιρία να την παρακολουθήσουν από την Ε.Ρ.Τ.. Η μετάδοση θα εμπλουτίζεται με πλάνα από τη σύγχρονη πόλη και τα ιστορικά της μνημεία και όλα μαζί θα εκπέμπουν την εικόνα της σύγχρονης Ελλάδας που πορεύεται με εθνική αυτοπεποίθηση και ισχυρές συμμαχίες. Μιας χώρας ελκυστικής και εξωστρεφούς, που είναι περήφανη για την Ιστορία της και χτίζει το μέλλον με αισιοδοξία.

"Αστακός" η Αθήνα

Οριστικοποιούνται τα μέτρα της Αστυνομίας για την 25η Μαρτίου μέσα από συνεχείς συσκέψεις στο αρμόδιο υπουργείο.

Οι υψηλοί προσκεκλημένοι θα συνοδεύονται από πάνοπλους αστυνομικούς, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει πρόβλεψη για ηλεκτρονικό δίχτυ ασφαλείας από βαν της Αστυνομίας με απενεργοποιητές κινητών (jammer).

Drone και ελικόπτερο της ΕΛ.ΑΣ. θα «χτενίζουν» το κέντρο της Αθήνας, κατά τη διάρκεια της παρέλασης, ενώ παρατηρητές θα βρίσκονται στις ταράτσες των ψηλών κτιρίων.

Ομάδες περιφρούρησης θα τοποθετηθούν και σε όλους τους τόπους συναντήσεων και εκδηλώσεων στους οποίους θα παραβρεθούν οι επίσημοι καλεσμένοι της χώρας μας.