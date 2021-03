Πολιτισμός

“Η Σχολή των Αθηνών”: Στη Βουλή η περίφημη ταπισερί της (εικόνες)

Στη Βουλή των Ελλήνων έφθασε η περίφημη ταπισερί «Σχολή των Αθηνών», ένας εθνικός θησαυρός της Γαλλίας, που αναμένεται να τοποθετηθεί έξω από την κεντρική είσοδο της Ολομέλειας, ενόψει του εορτασμού των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

Το περίφημο έργο τέχνης του 17ου αιώνα, που κοσμούσε από το 1879 τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, έρχεται ως δώρο της Γαλλικής Δημοκρατίας προς τη χώρα μας με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση.

Το έργο, που αποτελεί αντίγραφο της τοιχογραφίας του Ιταλού ζωγράφου Ραφαήλ, θα μείνει στην Ελλάδα για έναν ολόκληρο χρόνο, κατόπιν επικοινωνίας του Προέδρου της Ελληνικής Βουλής, Κωνσταντίνου Τασούλα με τον Γάλλο ομόλογό του, Ρίτσαρντ Φεράντ.

Τιμώντας την Ελληνική Επανάσταση η Γαλλική Εθνοσυνέλευση μας παραχώρησε προς έκθεση μια σπάνια ταπισερί του 18ου αιώνα που αναπαριστά τη Σχολή των Αθηνών του Ραφαήλ. Ένα έργο ωδή στην ελληνική σκέψη που έθεσε τα θεμέλια της Δημοκρατίας.Ευχαριστούμε @RichardFerrand @FranceenGrece pic.twitter.com/xPUFVWrSaI — George Mylonakis (@georgemilon) March 22, 2021