Κόσμος

Δηλητηρίαση Ναβάλνι: νέο “άκυρο” από τη Μόσχα για έρευνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν υπάρχει έγκλημα, λένε οι Ρώσοι στον φυλακισμένο επικριτή του Κρεμλίνου.

Στρατοδικείο της Μόσχας απέρριψε σήμερα προσφυγή του φυλακισμένου αντιπολιτευόμενου Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος κατηγορούσε για «αδράνεια» τους ερευνητές που αρνήθηκαν να αρχίσουν έρευνα μετά τη δηλητηρίασή του πέρυσι στη Σιβηρία.

Εκπρόσωπος του 235ου στρατοδικείου της φρουράς της Μόσχας επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η προσφυγή του κύριου επικριτή του Κρεμλίνου, ο οποίος εκτίει αυτή τη στιγμή ποινή φυλάκισης δυόμιση ετών, έχει απορριφθεί.

Ο Ναβάλνι δεν ήταν παρών στην ακροαματική συνεδρίαση και αρνήθηκε να συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης από τη φυλακή του Ποκρόφ, σε απόσταση 100 χιλιομέτρων ανατολικά της Μόσχας, στην οποία κρατείται.

Ο αντιπολιτευόμενος κατηγορεί τους ρώσους ερευνητές ότι δεν διεξήγαγαν έρευνα για τη δηλητηρίασή του στις 20 του περασμένου Αυγούστου στο Τομσκ.

Θύμα μιας ουσίας που ευρωπαϊκά εργαστήρια διαπίστωσαν πως ήταν o νευροτοξικός παράγοντας Νόβιτσοκ, που είχε παρασκευασθεί τη σοβιετική εποχή, ο Ναβάλνι πέρασε εβδομάδες σε κώμα στη Ρωσία και μετά στη Γερμανία, απ' όπου επέστρεψε στη Ρωσία τον Ιανουάριο και αμέσως συνελήφθη.

Ενώ είναι καταδικασμένος σε φυλάκιση δυόμιση ετών για μια υπόθεση απάτης που χρονολογείται από το 2014 και την οποία καταγγέλλει ως πολιτική δίωξη, είναι επίσης ο στόχος πολλών άλλων δικαστικών διαδικασιών.

Ο Ναβάλνι έχει κατηγορήσει τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας, την FSB, ότι ευθύνονται για τη δηλητηρίασή του κατόπιν εντολής του Κρεμλίνου.

Η ρωσική αστυνομία είχε αρχίσει τον Αύγουστο μια «προκαταρκτική εξέταση» μετά τη νοσηλεία του Ναβάλνι επιθεωρώντας τους χώρους από τους οποίους είχε περάσει και ερωτώντας μάρτυρες.

Ωστόσο έκρινε πως κανένα στοιχείο δεν δείχνει πως είχε διαπραχθεί κάποιο έγκλημα. Και καμιά ρωσική ανάλυση δεν έφερε στο φώς, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, την ύπαρξη κάποιας τοξικής ουσίας στον οργανισμό του.

Η Ρωσία έχει απορρίψει τα δυτικά αιτήματα για διεξαγωγή έρευνας, εκτιμώντας πως ο Ναβάλνι δεν δηλητηριάσθηκε και κατηγορώντας ξένες μυστικές υπηρεσίες ή ακόμη και τον τρόπο ζωής του Ναβάλνι.