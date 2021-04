Τεχνολογία - Επιστήμη

Το προφίλ όσων δεν παίρνουν τόσο σοβαρά τον κίνδυνο της Covid-19

Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την αντίληψη των ανθρώπων για τους κινδύνους του κορονοϊού

Οι άνθρωποι από το πολιτικό φάσμα που πιστεύουν ότι η κυβέρνηση πρέπει να ασκεί μικρότερο έλεγχο, είναι εκείνοι που κατ' εξοχήν πιστεύουν ότι η πανδημία Covid-19 δεν είναι τόσο σοβαρή όσο παρουσιάζεται, υποτιμώντας έτσι τον κίνδυνο του κορονοϊού και αμελώντας να τηρήσουν σχολαστικά τα αναγκαία μέτρα πρόληψης και προφύλαξης.

Αυτό προκύπτει από μια νέα έρευνα επιστημόνων του βρετανικού Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, η οποία δείχνει ότι μερικοί άνθρωποι τείνουν συστηματικά να υποβαθμίζουν τον κίνδυνο της πανδημίας λόγω των συγκεκριμένων πολιτικών πεποιθήσεων και της γενικότερης νοοτροπίας τους. Οι αντιλήψεις αυτές φαίνεται να ασκούν μεγαλύτερη επίδραση από ό,τι άλλοι παράγοντες, π.χ. ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, στο πώς αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι την απειλή του κορονοϊού.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή κοινωνικής ψυχολογίας Σάντερ βαν ντερ Λίντεν και τη δρα Κλόντια Σνάιντερ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό ερευνών πάνω στους κινδύνους "Journal of Risk Research", κατέγραψαν την μεταβολή των αντιλήψεων 6.000 ανθρώπων απέναντι στον κορονοϊό στη διάρκεια δέκα μηνών της πανδημίας (Μάρτιος 2020-Ιανουάριος 2021).

Διαπιστώθηκε ότι με το πέρασμα του χρόνου οι απόψεις για τον κορονοϊό εμφάνισαν διακυμάνσεις και «σκαμπανεβάσματα», ανάλογα με τη συγκυρία, όμως αυτό που παρέμεινε σταθερό, είναι ορισμένες πεποιθήσεις και ψυχολογικοί παράγοντες, οι οποίοι έχουν και τη μεγαλύτερη επιρροή πάνω στην υποκειμενική αντίληψη του κινδύνου και, κατά συνέπεια, στην προθυμία των ανθρώπων να τηρήσουν τα περιοριστικά και προληπτικά μέτρα (χρήση μάσκας, τήρηση αποστάσεων κ.α.).

Σύμφωνα με την έρευνα, οι άνθρωποι που υποτιμούν τον κίνδυνο, είναι κυρίως δύο κατηγορίες: οι πιο συντηρητικοί και όσοι θεωρούν ότι η κυβέρνηση πρέπει να έχει μικρότερο ρόλο στα πολιτικά πράγματα. Από την άλλη, αντιλαμβάνονται ως πιο σοβαρό τον κίνδυνο της Covid-19, όσοι αποδίδουν μεγαλύτερη σημασία στο να κάνουν πράγματα προς όφελος των άλλων και της κοινωνίας, όσοι εμπιστεύονται περισσότερο την ικανότητα ενός ανθρώπου να συμβάλει με τις πράξεις του στον περιορισμό του κορονοϊού και όσοι έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους επιστήμονες και στους γιατρούς.

Οι γυναίκες κατά μέσο όρο ανησυχούν περισσότερο για τους κινδύνους της πανδημίας σε σχέση με τους άνδρες και, όπως είναι αναμενόμενο, όσοι έχουν αρρωστήσει από Covid-19, στη συνέχεια την παίρνουν πιο σοβαρά.

Κατά σειρά αξιολόγησης, οι πιο σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αντίληψη των ανθρώπων για τους κινδύνους του κορονοϊού, είναι:

1. Η άποψη καθενός σχετικά με την έκταση της αναγκαίας κυβερνητικής παρέμβασης στην κοινωνία. Όσοι, για οποιοδήποτε λόγο, δεν θέλουν το κράτος να εμπλέκεται ιδιαίτερα στη ζωή των ανθρώπων, υποβαθμίζουν τον κορονοϊό.

2. Τα προσωπικά αισθήματα ότι ο καθένας «μπορεί να κάνει τη διαφορά», αν είναι υπεύθυνος. Όσο το πιστεύει κάποιος αυτό, τόσο παίρνει πιο σοβαρά τον κίνδυνο της πανδημίας.

3. Η αλτρουιστική τάση να κάνει κάποιος πράγματα για τους γύρω του.

4. Η εμπιστοσύνη στην επιστήμη.