Η Σάλι Φιλντ σε σειρά για τους Los Angeles Lakers

Ο Άνταμ ΜακΚέι σκηνοθέτησε το πρώτο επεισόδιο.

Η Σάλι Φιλντ εντάχθηκε στο καστ της επερχόμενης σειράς του HBO για τους Los Angeles Lakers που διαδραματίζεται τη δεκαετία του 1980.

Η Φιλντ θα υποδυθεί τη Τζέσι Μπους, τη μητέρα του ιδρυτή και ιδιοκτήτη των Lakers, Τζέρι Μπους, τον οποίο θα ενσαρκώσει ο Τζον Κ. Ρέιλι.

Η Τζέσι Μπους ενστάλαξε την αγάπη για τα μαθηματικά, τα χρήματα και τις καλές στιγμές στον γιο της, ο οποίος αργότερα γίνεται επιτυχημένος επιχειρηματίας και εξακολουθεί να απευθύνεται στη μητέρα του για συμβουλές.

Η σειρά θα ακολουθεί τη δεκαετία του 1980 τις επαγγελματικές και προσωπικές ζωές των Los Angeles Lakers, της ομάδας του αμερικανικού επαγγελματικού πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης που έχει κερδίσει πολλά τρόπαια.

Η σειρά βασίζεται στο βιβλίο «Showtime: Magic, Kareem, Riley and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s» του Jeff Pearlman.

Ο Σόλομον Χιουζ θα εμφανιστεί ως Καρίμ Αμπντούλ – Τζαμπάρ, ο Τζέισον Κλαρκ ως Τζέρι Γουέστ και ο Έιντριεν Μπρόντι ως Πατ Ρίλεϊ.

Σεναριογράφος μαζί με τον Τζι Χεχτ και εκτελεστικός παραγωγός της σειράς είναι ο Μαξ Μπορστάιν. Ο Άνταμ ΜακΚέι σκηνοθέτησε το πρώτο επεισόδιο.