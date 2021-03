Οικονομία

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7: πότε ξεκινά και ποιους αφορά

Ποιες επιχειρήσεις θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής, τα κριτήρια που αναμένεται να οριστικοποιηθούν και η περίοδος αναφοράς.

Του Νίκου Ρογκάκου

Ετοιμάζεται ήδη η Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7 και έρχεται, όπως λένε διασταυρωμένες πληροφορίες και Επιστρεπτέα 8, αρχές του καλοκαιρού, όταν το υπουργείο Οικονομικών έχει στην διάθεσή του όλα τα στοιχεία για την κατάσταση στην οικονομία και τις επιχειρήσεις.

Έτσι οι επιχειρήσεις αναμένουν ως «μάννα εξ ουρανού» την έναρξη της διαδικασίας για την Επιστρεπτέα 7 που ήδη μετρούν τρεις μήνες χαμένους μόνο το 2021 και πλέον «παίζουν» παρατάσεις στον σκληρό αγώνα επιβίωσης.

Ήδη μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης προανήγγειλε συνέχιση του μέτρου των αναστολών και τον επόμενο μήνα. Λίγες μέρες νωρίτερα, δε, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης μιλώντας στο Ρ/Σ Real Fm είχε πει ότι «θα χρειαστεί κι άλλη στήριξη και αφορά την επανεκκίνηση. Έχουμε κάνει ένα σχεδιασμό για τη διευκόλυνση της επανεκκίνησης, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Το μεγαλύτερό του κομμάτι όμως είναι πάνω στο τραπέζι.»

Όπως είπε «η επιστρεπτέα προκαταβολή θα ξεπεράσει όπως πάνε τα πράγματα τα 8 με 8,5 δισ. ευρώ. Είναι το μεγαλύτερο μέτρο οικονομικής πολιτικής που έχει υπάρξει στη χώρα για επιχειρήσεις και αφορά συντριπτικά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις» περιέγραψε. Πάντως ένας άλλος λόγος, που οι επιχειρήσεις αναμένουν το νέο κύκλο είναι το γεγονός ότι ελάχιστες εντάχθηκαν στον 6ο κύκλο καθώς οι κόφτες (ειδικά η σύγκριση τζίρου μεταξύ το 2029 και 2020) είχαν ως αποτέλεσμα την εξαίρεση πολλών.

Το ύψος, πάντως, του νέου κύκλου αναμένεται να φτάσει το 1 δις. ευρώ και θα αφορά την παροχή φθηνής ρευστότητας σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις με ιδιαίτερη έμφαση στην εστίαση και το τουρισμό. Και το λιανεμπόριο θα ενταχθεί ωστόσο αναμένεται να κριθεί το ύψος της ενίσχυσης από το εάν θα «σηκώσουν» και πότε ρολά οι εμπορικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα πάντως με τις δημόσιες τοποθετήσεις του οικονομικού επιτελείου, τόσο του υπουργού Χρήστου Σταϊκούρα όσο και του αν. υπουργού Θεόδωρου Σκυλακάκη η διαδικασία για την Επιστρεπτέα 7 θα ξεκινήσει με την αρχή του μήνα ενώ θα πληρωθεί - καλώς εχόντων των πραγμάτων - περίπου στο τέλος Απριλίου.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης το 50% της ενίσχυσης θα είναι μη επιστρεπτέο, υπό τον όρο διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων έως το τέλος Αυγούστου, ενώ το υπόλοιπο 50% θα επιστραφεί σε 60 δόσεις από τον Ιανουάριο του 2022. Επίσης με βάση δημόσιες τοποθετήσεις η πτώση του τζίρου το διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2021 αναμένεται να αποτελέσει το βασικό κριτήριο για τον καθορισμό των τελικών δικαιούχων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 7.

Όπως έχει αναφερθεί δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όλες οι επιχειρήσεις ενώ στα κριτήρια που αναμένεται να οριστικοποιηθούν με σχετική υπουργική απόφαση μέσα στον Απρίλιο θα μπορούν να ενταχθούν όσες επιχειρήσεις καταγράφουν πτώση τζίρου 20% την περίοδο Ιανουάριος-Μάρτιος 2021, σε σχέση με την περίοδο αναφοράς. Η περίοδος αναφοράς θα είναι το πρώτο τρίμηνο του 2020. Ειδικά για το Μάρτιο 2020 οπότε και υπήρχαν περιοριστικά μέτρα θα γίνει μια σχετική αλγοριθμική προσαρμογή ώστε να μην υπάρξουν «εκπλήξεις» με εξαιρέσεις επιχειρήσεων και επαγγελματιών.

Επίσης στα κριτήρια αναμένεται μπει ελάχιστος τζίρος αναφοράς τα 600 ευρώ (που αντιστοιχεί σε 3 μήνες). Σε σχέση με το κριτήριο της σύγκρισης τζίρου 2019 -20 όπως έχει αναφερθεί από τον κ. Σταϊκούρα δεν αναμένεται να ισχύσει για τις επιχειρήσεις στις οποίες έχουν υποβληθεί περιοριστικά μέτρα και πλήττονται άμεσα, βάσει ΚΑΔ (σε αυτές συμπεριλαμβάνεται το λιανεμπόριο, η εστίαση, ο τουρισμός, ο αθλητισμός, ο πολιτισμός, οι μεταφορές, τα γυμναστήρια, τα κομμωτήρια, τα καταστήματα ΟΠΑΠ, οι σχολές οδηγών και λοιποί κλάδοι για τους οποίους ισχύουν περιοριστικά μέτρα σήμερα).

Στον 7ο κύκλο Επιστρεπτέας Προκαταβολής δυνατότητα συμμετοχής έχουν και οι νέες επιχειρήσεις στους άμεσα πληττόμενους κλάδους που έκαναν έναρξη εργασιών από τον Δεκέμβριο 2019 έως και τον Ιανουάριο 2021 και οι οποίες έχουν αποκλειστεί σε κάποιον από τους δύο προηγούμενους κύκλους της Επιστρεπτέας. Αυτές οι επιχειρήσεις θα είναι επιλέξιμες, ανεξαρτήτως τζίρου. Επίσης για τις ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους και χωρίς ταμειακή που πληρούν τα κριτήρια η ενίσχυση κατά πάσα πιθανότητα θα ανέρχεται στα 1.000 ευρώ και 2.000 ευρώ για επιχειρήσεις με έως 5 εργαζόμενους, 4.000 ευρώ με έως 20 εργαζόμενους και 8.000 ευρώ για άνω των 20 εργαζομένων. Επιπλέον το ύψος ενίσχυσης για τα νομικά πρόσωπα και τις λοιπές ατομικές επιχειρήσεις, μπορεί να φτάσει έως τις 100.000 ευρώ, ανάλογα με το ποσό που προκύπτει από τον μαθηματικό τύπο.