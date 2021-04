Life

Οι Στίβεν Νάιτ και Ρίντλεϊ Σκοτ ετοιμάζουν σειρά για τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο

Η σειρά με τίτλο "Roads of Freedom" θα αποτελείται από 10 επεισόδια

Ο Στίβεν Νάιτ και ο Σερ Ρίντλεϊ Σκοτ συνεργάζονται για μια νέα τηλεοπτική σειρά μέ θέμα τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο με τίτλο «Roads of Freedom».

Η σειρά αποτελούμενη από 10 επεισόδια θα βασίζεται στα βιβλία του ιστορικού Σερ Άντονι Μπίβορ και θα διηγείται την ιστορία του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου από διάφορες διεθνείς διαστάσεις.

Οι Άντονι Μπίβορ και Στίβεν Νάιτ θα γράψουν το σενάριο της επικής σειράς.

Σύμφωνα με το Deadline, η σειρά «Roads to Freedom», «θα απεικονίζει τη σκληρή πραγματικότητα από πολλές απόψεις, με χαρακτήρες όχι μόνο από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και από τη Ρωσία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο» και πρόκειται να συμπεριλάβει επίσης τις ιστορίες γυναικών και παιδιών που αγωνίζονται να επιβιώσουν.

Στην περιγραφή σημειώνεται ότι στο επίκεντρο είναι «η ανθρωπότητα, οι χαρακτήρες που συνδέονται μεταξύ τους με μια δραματική ιστορία».

«Μερικές από τις ιστορίες θα είναι ενοχλητικές, αλλά ηρωικές, και ο αγώνας μεταξύ Ανατολής και Δύσης για την κατάληψη του Βερολίνου θα ρίξει φως σε όσα έγιναν τα θεμέλια του Ψυχρού Πολέμου» αναφέρεται.

Παρά το γεγονός ότι επί του παρόντος έχει πολλά κινηματογραφικά έργα στα στάδια της ανάπτυξης και της παραγωγής, η σειρά αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για τον Σκοτ λόγω της προσωπικής του σχέσης με το θέμα, καθώς πιθανότατα θα αφηγηθεί προσωπικές αναμνήσεις από την παιδική του ηλικία στη Βρετανία του πολέμου και το ταξίδι του μετά τον πόλεμο στη Γερμανία, όπου ο πατέρας του έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανοικοδόμηση της χώρας.

