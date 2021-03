Οικονομία

Lockdown: άνοιξαν τα κομμωτήρια - πρώτοι επισκέπτες στην Ακρόπολη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άνοιξαν τα κομμωτήρια, τα κέντρα περιποίησης άκρων και οι εξωτερικοί αρχαιολογικοί χώροι. Πώς γίνεται η μετακίνηση. Στις καλένδες το άνοιγμα του λιανεμπορίου.

Σήκωσαν και πάλι ρολά από το πρωί τα κομμωτήρια και κέντρα περιποίησης άκρων, ενώ τηρώντας όλα τα μέτρα οι πρώτοι πελάτες αφέθηκαν στα χέρια των ειδικών. Τα τηλέφωνα στις εν λόγω επιχειρήσεις έχουν πάρει "φωτιά", με τις λίστες των ραντεβού να είναι γεμάτες για τις επόμενες ημέρες.

Για την επίσκεψή τους στα κέντρα περιποίησης οι πολίτες θα πρέπει να στείλουν τον αριθμό 6 στο 13033 ενώ οι επιχειρήσεις θα πρέπει να στέλνουν ένα mail ή ένα sms που να επιβεβαιώνει το ραντεβού ώστε να μπορούν να μετακινηθούν ακόμα και από τον ένα δήμο στον άλλο.

Άνοιξαν για το κοινό σήμερα και οι αρχαιολογικοί χώροι με τήρηση των κανονισμών για την ασφάλεια των επισκεπτών. Αρκετοί ήταν οι Αθηναίοι που επισκέφθηκαν την Ακρόπολη, τους Στύλους του Ολυμπίου Διός, αλλά και τη Ρωμαϊκή Αγορά.

Οι αρχαιολογικοί χώροι υποδέχονται έως τρεις επισκέπτες ανά παρέα, εκτός αν πρόκειται για οικογένειες, ώστε να μην δημιουργείται συγχρωτισμός. Οι επισκέπτες θα πρέπει να φορούν μάσκα και να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις. Η μετάβαση στους αρχαιολογικούς χώρους γίνεται με αποστολή 6 στο 13033, ωστόσο δεν επιτρέπεται η χρήση οχήματος αλλά μόνο η μετακίνηση σε αυτούς με τα πόδια ή με ποδήλατο.

Κι ενώ όλα έδειχναν πως από την ερχόμενη Δευτέρα σειρά θα πάρει το άνοιγμα του λιανεμπορίου, το σενάριο αυτό φαίνεται πως απομακρύνεται λόγω του αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου, ενώ η 5η Απριλίου φαντάζει ως η πιο πιθανή ημερομηνία.

Ο Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», είπε ότι μελλοντικά οι αγορές μας από το λιανεμπόριο θα γίνονται με την αποστολή sms στο 13032, απέφυγε ωστόσο να πει αν αυτό θα χρησιμοποιηθεί από τις 29 Μαρτίου, τονίζοντας ότι η εικόνα από τα νοσοκομεία της Αττικής, είναι μάλλον αποθαρρυντική προς την κατεύθυνση του περαιτέρω ανοίγματος της αγοράς άμεσα.