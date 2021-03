Κοινωνία

Χειροπέδες σε διακινητές ναρκωτικών στην Αττική - τα ghost phones και οι κωδικοί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιος ο τρόπος δράσης τους για την πραγματοποίηση αγοραπωλησιών. Πώς επικοινωνούσαν μεταξύ τους και ποιος ο τόπος απόκρυψης των ναρκωτικών.

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσαν δύο νεαροί άνδρες, 25 και 27 ετών, αλλά και ένας 48χρονος αλλοδαπός για παράβαση του Νόμου περί Εξαρτησιογόνων Ουσιών.

Οι κατηγορούμενοι συνελήφθησαν στις περιοχές Πικερμίου, Χαλανδρίου και Αχαρνών, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Ραφήνας-Πικερμίου και τη συνδρομή της Ο.Π.Κ.Ε.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών για ομάδα τριών ατόμων που διακινεί ναρκωτικές ουσίες σε διάφορες περιοχές της Αττικής, εντοπίστηκαν οι ανωτέρω κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση. Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 25χρονος και ο 48χρονος διακινούσαν συστηματικά, σε καθημερινή βάση, ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Ως προς τον τρόπο δράσης, για την πραγματοποίηση της εκάστοτε αγοραπωλησίας και για τον προσδιορισμό της συνάντησης, χρησιμοποιούσαν τηλεφωνικές συνδέσεις που ανήκαν σε ανύπαρκτα πρόσωπα («ghost phones»). Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών χρησιμοποιούσαν κωδικές εκφράσεις, όταν αναφέρονταν σε ναρκωτικές ουσίες. Ως τόπο απόκρυψης (καβάτζα), επεξεργασίας και τυποποίησης των ναρκωτικών χρησιμοποιούσαν την οικία του 27χρονου.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, με την συνδρομή σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών, στις οικίες και στα οχήματα των κατηγορουμένων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

226,8- γραμμ. κοκαΐνης

74,8- γραμμ. κάνναβης

4 ζυγαριές ακριβείας,

διάφορα υλικά και σύνεργα για τη νόθευση κοκαΐνης,

12 κινητά τηλέφωνα

το χρηματικό ποσό των 3.130 ευρώ

4 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα

1 μοτοσυκλέτα

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.