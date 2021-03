Υγεία - Περιβάλλον

Επίταξη γιατρών: φύλλα πορείας σε 206 ιδιώτες

Ξεκίνησε η παράδοση των φύλλων επίταξης στους ιδιώτες γιατρούς στην Αττική. Πώς είναι η κατάσταση στο ΕΣΥ. Η απάντηση του ΙΣΑ και οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία παράδοσης των φύλλων επίταξης προσωπικών υπηρεσιών των ιδιωτών γιατρών στην οποία προχώρησε το υπουργείο Υγείας στην Αττική και ανέλαβε να διεκπεραιώσει η Αστυνομία. Τα φύλλα επίταξης παραδόθηκαν στη ΓΑΔΑ το πρωί από όπου διαβιβάστηκαν στις κατά τόπους αστυνομικές διευθύνσεις και τμήματα και άρχισε ήδη η παράδοση.

Πρόκειται συγκεκριμένα για 206 ιδιώτες ιατρούς (παθολόγους, πνευμονολόγους και γενικούς γιατρούς) στην Αττική και ειδικότερα 78 στον τομέα Αθηνών, 36 στον Πειραιά, 30 στη νοτιανατολική Αττική, 36 στη βορειανατολική Αττική και 26 στη Δυτική Αττική.

Το υπουργείο Υγείας προχώρησε στην επίταξη μετά τη λήξη της προθεσμίας προς τους ιδιώτες γιατρούς για στήριξη στο ΕΣΥ, η οποία δεν βρήκε την αναμενόμενη ανταπόκριση, την που τα νοσοκομεία της Αττικής είναι υπό ασφυκτικό βάρος, λόγω της πανδημίας. Χαρακτηριστική ήταν η αποστροφή του Διευθυντή της Πνευμονολογικής Κλινικής του Ευαγγελισμού στον ΑΝΤ1 για τη χθεσινή εφημερία, την οποία χαρακτήρισε ως "πόλεμο". «Τις δύσκολες αυτές ώρες που διανύει η χώρα μας λόγω της πανδημίας, πρέπει όλοι μας να πράξουμε το καθήκον μας χωρίς δεύτερη σκέψη και να συνδράμουμε με όποιο τρόπο μπορούμε στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης», δήλωσε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, με αφορμή την επίταξη των γιατρών.

«Ελπίζουμε οι ιδιώτες γιατροί να ανταποκριθούν. Αλλιώς θα γίνουν όσα προβλέπονται από το νόμο» είπε η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη στην εξ αποστάσεως ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και τόνισε ότι η επιστράτευση ήταν το ύστατο μέτρο στο σχέδιο του υπουργείου. «Εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια και για αυτό προχωρήσαμε σε αυτό το μέτρο» πρόσθεσε.

Απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα σχετικά με την επίταξη ιδιωτών γιατρών που ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας ο Βασίλης Κικίλιας, δίνονται μέσω ανακοίνωσης του υπουργείου Υγείας:

Πώς είναι η κατάσταση σήμερα στο Ε.Σ.Υ.;

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην Ελλάδα, και ειδικά στην Αττική, δέχεται τη μεγαλύτερη πίεση από την αρχή της πανδημίας και το υγειονομικό προσωπικό έχει ξεπεράσει τα όριά του. Παρόλα αυτά, το σύστημα στέκεται όρθιο και συνεχίζει να φροντίζει τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη.

Η πίεση είναι τεράστια, είναι καθημερινή και η διασπορά της νόσου ακολουθεί το χειρότερο σενάριο από όσα είχαμε επεξεργαστεί. Κάθε μέρα έχουμε 500 εισαγωγές με Covid σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων πάνω από 200 στα νοσοκομεία της Αττικής – είναι σαν να γεμίζει σε μία εφημερία ένα περιφερειακό νοσοκομείο.

Πώς έχει αντιμετωπιστεί αυτή η έκτακτη κατάσταση;

Έχουμε εκπονήσει και υλοποιούμε το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την Αττική. Η χώρα είναι μια Υγειονομική Περιφέρεια. Το Σύστημα Υγείας είναι ένα και είναι εθνικό: Νοσοκομεία του ΕΣΥ, στρατιωτικά νοσοκομεία ιδιωτικές κλινικές, νέες πολυδύναμες ΜΕΘ. Έχουμε ήδη παραδώσει, κυρίως στα νοσοκομεία της Αττικής, 900 αναπνευστικές συσκευές υψηλής ροής οξυγόνου (high flow therapy) και όταν χρειαστεί θα κάνουμε διακομιδές ή και αεροδιακομιδές στην Περιφέρεια με μέριμνα του ΕΚΑΒ.

Πώς έχουν ενισχυθεί τα νοσοκομεία;

Μέσα στην πανδημία προσλάβαμε ως επικουρικό προσωπικό περισσότερους από 10.000 υγειονομικούς εκ των οποίων οι 4.000 θα μονιμοποιηθούν μέσω ΑΣΕΠ. Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο έχουν πραγματοποιηθεί επιπλέον πάνω από 1.200 προσλήψεις μονίμων ιατρών.

Έχουν ενισχυθεί οι κλίνες Covid στην Αττική;

Οι κλίνες ΜΕΘ-Covid στην Αττική είναι σήμερα 389, από 229 πριν από ένα μήνα. Δηλαδή, τις έχουμε αυξήσει κατά 70%.

Οι απλές κλίνες Covid είναι σήμερα 3.000 από 1600 πριν από ένα μήνα. Δηλαδή, τις έχουμε αυξήσει κατά 88%.

Γιατί δεν προσλήφθηκαν γιατροί με τις αναγκαίες ειδικότητες (πνευμονολόγοι/παθολόγοι) από τις λίστες των επικουρικών στις Υγειονομικές Περιφέρειες;

Γιατί δεν υπάρχουν. Σύμφωνα με τις καταστάσεις των Διοικητών των ΥΠΕ, αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο ένας Παθολόγος στις λίστες επικουρικών, στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας-Θράκης.

Γιατί φτάσαμε στην επίταξη;

Εδώ και ένα μήνα έχουμε προχωρήσει σε επανειλημμένες εκκλήσεις προς τους ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, για να συνεισφέρουν στην μεγάλη εθνική προσπάθεια.

Ειδικά για την Αττική, η έκκληση έλαβε χώρα και θεσμικά μαζί με τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη, στις 10 Μαρτίου σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια. Η απόφαση εντάσσεται στο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του Υπουργείου Υγείας και δυστυχώς κατέστη αναγκαία λόγω του μικρού αριθμού ιδιωτών ιατρών που δήλωσαν ότι συνδράμουν οικειοθελώς την εθνική προσπάθεια για τη στήριξη των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Τι σημαίνει «επίταξη ιατρικών υπηρεσιών»;

Σημαίνει υποχρεωτική ένταξη ιδιωτών ιατρών στο Ε.Σ.Υ. για ορισμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου να συνδράμουν τις δημόσιες δομές.

Ποια κίνητρα έχουν δοθεί στους ιατρούς που δεν είναι μόνιμοι ιατροί του Ε.Σ.Υ;

Το Υπουργείο Υγείας έχει προβεί σε μια σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών με σκοπό να δώσει κίνητρα και διευκολύνσεις στους ιατρούς, ώστε να ενταχθούν και να ενισχύσουν το Ε.Σ.Υ.

Οι ιατροί που είχαν αιτηθεί για ειδίκευση μέχρι τις 15/12/2020, μπόρεσαν άμεσα να προσέλθουν στα νοσοκομεία επιθυμίας τους και να απασχοληθούν για 4 μήνες, δηλαδή μέχρι να έρθει κανονικά η σειρά διορισμού τους, το εν λόγω διάστημα να προσμετράται ως χρόνος άσκησης στην ειδικότητα.

Επίσης, απαλλάχθηκαν από τη εκπλήρωση υπηρεσίας υπαίθρου (αγροτικό) οι ιατροί που έχουν εγγραφεί στο Α΄ έτος Ιατρικών Σχολών της ημεδαπής και αλλοδαπής μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006, ώστε μεγάλος αριθμός ιατρών να αποκτήσουν άμεσα το δικαίωμα στις εξετάσεις ειδικότητας και της συμμετοχής τους στις προκηρύξεις μόνιμων θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ.

Επιπλέον, έχουν απαλλαγεί από την υποχρέωση εκπλήρωση υπηρεσίας υπαίθρου (αγροτικό), οι ιατροί που έχουν αποκτήσει ή θα ασκηθούν προς απόκτηση του τίτλου ειδικότητας Αναισθησιολογίας και για τους ιατρούς που θα δώσουν εξετάσεις έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021 για την ειδικότητα Πνευμονολογίας/Φυματιολογίας.

Δόθηκαν και οικονομικά κίνητρα ή η δυνατότητα μόνιμου διορισμού στο Ε.Σ.Υ.;

Φυσικά. Τους δόθηκε η δυνατότητα συνεργασίας με έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών, με αφορολόγητη μηνιαία αμοιβή δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Πέραν αυτού, προβλέπεται και αμοιβή για τη συμμετοχή τους σε εφημερίες – εφόσον συμμετέχουν – ίση με αυτή του Επιμελητή Β'.

Σε περίπτωση συμμετοχής των εν λόγω ιατρών σε διαδικασία επιλογής πλήρωσης θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ., οι διανυόμενοι μήνες παροχής υπηρεσιών μοριοδοτούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους επικουρικούς ιατρούς των δημόσιων νοσοκομείων.

Επίσης, δόθηκε η δυνατότητα μόνιμου διορισμού στους ιατρούς με ειδικότητα στην Πνευμονολογία-Φυματιολογία, Καρδιολογία, Αναισθησιολογία, Παιδιατρική, Χειρουργική Παίδων, Χειρουργική, Εσωτερική Παθολογία και Νεφρολογία, που υπηρέτησαν εντός του 2020 ως επικουρικό ιατρικό προσωπικό στις Μ.Ε.Θ. Ενηλίκων και Παίδων και Μ.Ε.Ν.Ν. (Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών), μετά από αίτησή τους να διοριστούν, με βαθμό επιμελητή Β, σε οργανικές θέσεις ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. των μονάδων Μ.Ε.Θ. και Μ.Ε.Ν.Ν.

Επίσης, οι εν λόγω ιατροί έχουν απαλλαχθεί από την υπηρεσία υπαίθρου (αγροτικό).

Έχετε μεριμνήσει για την πληρωμή των εφημεριών;

Τον τελευταίο 1,5 χρόνο έχουμε νομοθετήσει διατάξεις προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη και σε ολόκληρον καταβολή των εφημεριών των Ιατρών των Δημοσίων Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας:

Αυξήσαμε το ποσοστό των πρόσθετων εφημεριών από 9% σε 15%, για περίοδο 7 μηνών (από 1-3-2020 έως 30-6-2020, και από 1-10-2020 έως 31-12-2020), προκειμένου να μην υπάρχουν περικοπές εφημεριών. Προχωρούμε στην έκδοση νέας ΚΥΑ για την αύξηση του ποσοστού μετά την 1η Ιανουαρίου 2021. Για τις λίγες περιπτώσεις που το ποσοστό των πρόσθετων εφημεριών υπερβαίνει το 15%, νομιμοποιήσαμε την υπέρβαση των εφημεριών, προκειμένου να μην χάσει ούτε ένα ευρώ κανένας γιατρός. Η τελευταία νομιμοποίηση πραγματοποιήθηκε στο τέλος Δεκεμβρίου και θα υπάρξει και νέα παράταση. Στην συντριπτική πλειονότητα των νοσοκομείων, έχει πληρωθεί ο Ιανουάριος του 2021 και ακολουθεί η εκκαθάριση και πληρωμή των επομένων μηνών.

Έχετε καλέσει και τους συνταξιούχους ιατρούς να συνδράμουν;

Βεβαίως και τους καλέσαμε. Τους δόθηκε η δυνατότητα απασχόλησης στο Ε.Σ.Υ. Συγκεκριμένα δύναται να εντάσσονται στο δυναμικό της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, των νοσοκομείων και κάθε οργανικής μονάδας του Εθνικού Συστήματος Υγείας συνταξιούχοι ιατροί, των αναγκαίων ειδικοτήτων (παθολόγων, αναισθησιολόγων, καρδιολόγων, πνευμονολόγων και γενικών ιατρών) και να τους ανατίθενται καθήκοντα για ορισμένο χρονικό διάστημα για την καταπολέμηση της έκτακτης ανάγκης Δημόσιας Υγείας.

Μάλιστα, οι συνταξιούχοι ιατροί που παρέχουν αποκλειστικά τις υπηρεσίες τους στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ), εξαιρούνται από την κατά 30% μείωση των κύριων και επικουρικών συντάξεων τους.

Πόσους αφορά η επίταξη, ποια είναι τα κριτήρια και για πόσο χρονικό διάστημα;

Αφορά 206 ιατρούς, με κριτήρια να είναι κάτω των 60 ετών καθώς και να είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ στις ειδικότητες της Πνευμονολογίας, Παθολογίας και Γενικής Ιατρικής στην Περιφέρεια Αττικής. Η διάρκεια της επίταξης είναι για χρονικό διάστημα ενός μήνα. Θα κληθούν να αναλάβουν καθήκοντα βαθμίδας Επιμελητή Β’, σε νοσοκομεία της 1ης και 2ης ΥΠΕ.

Θα δικαιούνται αμοιβής; Ποια είναι η αμοιβή και ποια τα κίνητρα;

Ναι. Θα δικαιούνται αμοιβής ανάλογης των καθηκόντων τους η οποία θα προσδιοριστεί νομοθετικά.

Πόσοι είναι συνολικά οι πνευμονολόγοι/παθολόγοι και γενικοί ιατροί στην Αττική;

Οι ιδιώτες ιατροί στις ειδικότητες αυτές στην Αθήνα είναι συνολικά 2.140: 1.331 παθολόγοι, 469 πνευμονολόγοι και 340 γενικοί ιατροί.

Στον Πειραιά οι ιατροί των συναφών ειδικοτήτων είναι 370.

Έχουν οι ιδιώτες ιατροί οι οποίοι θα ενισχύσουν τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, αστική ευθύνη;

Όχι. Όσοι ιδιώτες ιατροί ενταχθούν στο Ε.Σ.Υ. καλύπτονται νομικά από τις ισχύουσες διατάξεις για τους ιατρούς του Ε.Σ.Υ. Άρα δεν έχουν ατομική αστική ευθύνη έναντι τρίτου (ασθενή ή συγγενών του), όπως έχει γνωμοδοτήσει σχετικά και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.

Έχουν οι ιδιώτες ιατροί, οι οποίοι θα ενισχύσουν τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, τη δυνατότητα να διατηρούν τα ιδιωτικά τους ιατρεία;

Ναι. Έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν τα ιδιωτικά τους ιατρεία, πέραν του ωραρίου της υπηρεσίας τους στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.

ΙΣΑ: μία επιλογή υπάρχει, η ενίσχυση του ΕΣΥ

Έκκληση για συστράτευση του ιατρικού κόσμου και όχι επιστράτευση από το Υπουργείο Υγείας, που είναι ένα ακραίο έσχατο μέσο, έκαναν οι εκπρόσωποι των Επιστημονικών και Επαγγελματικών Ενώσεων που συμμετείχαν στη σημερινή έκτακτη σύσκεψη που συγκάλεσε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.Πατούλης.

Επισημάνθηκε ότι οι εκπρόσωποι του ιατρικού κόσμου έχουν κάνει στο Υπουργείο Υγείας άμεσα εφαρμόσιμες προτάσεις που μπορούν βγάλουν το Σύστημα Υγείας από το σημερινό αδιέξοδο, δημιουργώντας παράλληλα την υποδομή για ένα ισχυρό Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Τονίστηκε ότι οι αποσπασματικές και πυροσβεστικές κινήσεις δημιουργούν πόλωση και ένταση που δεν εξυπηρετεί το εθνικό σκοπό και επισημάνθηκε η ανάγκη στρατηγικής που θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα ισχυρό Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο θα μπορεί να ανταπεξέλθει σε οποιαδήποτε υγειονομική απειλή. Οι εκπρόσωποι των Επιστημονικών και Επαγγελματικών Ενώσεων τόνισαν ότι θέτουν τις δυνάμεις τους στη διάθεση του Υπουργείου Υγείας και αναμένουν συνάντηση με την πολιτική ηγεσία, για να συμβάλλουν στην επίλυση του σημερινού αδιεξόδου.

Οι αντιδράσεις των κομμάτων

«Την ώρα που ο έλεγχος της πανδημίας έχει χαθεί τελείως και η κραυγή αγωνίας των εργαζομένων του ΕΣΥ για τις αντοχές των δημόσιων νοσοκομείων και την ανάγκη γενναίας ενίσχυσης τους με επιπλέον προσωπικό (ιατρικό και νοσηλευτικό) είναι πιο ηχηρή από ποτέ, η επίταξη τόσο ιδιωτικών κλινικών όσο και ελευθεροεπαγγελματιών γιατρών είναι μονόδρομος. Με τραγική καθυστέρηση, στο «και πέντε», αλλά μονόδρομος. Γιατί το πρόβλημα είναι ότι εδώ και 1 χρόνο δεν υπήρξε ούτε η κατάλληλη προετοιμασία του ΕΣΥ με στοχευμένες μόνιμες προσλήψεις γιατρών στις κρίσιμες κλινικές και τμήματα, ούτε κανένα σοβαρό σχέδιο εμπλοκής του ιδιωτικού τομέα στη νοσηλεία περιστατικών covid. Αντίθετα, η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας διαβεβαίωναν ότι ο ιδιωτικός τομέας θα περιοριστεί στη φροντίδα μη covid ασθενών. Και τώρα που κατέρρευσε το αφήγημα των «χιλιάδων προσλήψεων ιατρονοσηλευτικού προσωπικού» και ο «βασιλιάς είναι γυμνός», τώρα που τα ασθενοφόρα δεν προλαβαίνουν να διακομίζουν στα νοσοκομεία του Λεκανοπεδίου ασθενείς και έχουν δημιουργηθεί συνθήκες «ιατρικής πολέμου» στην εφημερία τους, τώρα το Υπουργείο Υγείας «τρέχει και δεν φτάνει». Και είναι τόσο αποτυχημένη και πανικόβλητη η διαχείριση της αιχμής του 3ου επιδημικού κύματος, που η κυβέρνηση της ΝΔ κατάφερε να έρθει σε ρήξη ακόμα και με παραδοσιακά της ακροατήρια και κοινωνικούς συμμάχους όπως οι ιδιώτες γιατροί και οι εκπροσωπήσεις τους», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Ξανθός.

«Την ώρα αυτή η μόνη επιλογή είναι ένα σοβαρό σχέδιο έκτακτης ανάγκης που θα επιστρατεύσει, χωρίς εξαιρέσεις, όλες τις διαθέσιμες υγειονομικές δυνάμεις της χώρας (δημόσιου, ιδιωτικού τομέα, Ενόπλων Δυνάμεων). Αυτό που προέχει σήμερα είναι η μάχη για τη ζωή, η συστράτευση των πάντων για να μείνει όριο το ΕΣΥ και οι άνθρωποι της «πρώτης γραμμής», η με κάθε τρόπο διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας. Τώρα είναι η ώρα της υποχρεωτικότητας και της επίταξης όσων και όπου μπορούν αποτελεσματικά να βοηθήσουν. Και μάλιστα χωρίς προνομιακή μεταχείριση και προκλητικές ρυθμίσεις όπως ο διπλασιασμός του νοσηλίου στις ιδιωτικές κλινικές», καταλήγει ο τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ.

«Eπιτέλους η Κυβέρνηση προχώρησε στην επίταξη υπηρεσιών ιδιωτών γιατρών για την κάλυψη των νέων Covid κλινικών στα Νοσοκομεία. Όπως είχαμε προτείνει. Κάλιο αργά παρά ποτέ!» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Κίνημα Αλλαγής και προσθέτει: «Όμως δεν αρκεί. Επιβάλλεται να προχωρήσει και στην επίταξη των ιδιωτικών κλινικών-και ιδιαίτερα των μεγάλων που έχουν πλήρεις δομές-ώστε να ανασάνει το ΕΣΥ. Δεν μπορεί την ώρα που έχουμε διασωληνωμένους ασθενείς εκτός ΜΕΘ και λίστες αναμονής για ένα κρεβάτι, ο ιδιωτικός τομέας της υγείας να μη μετέχει με πλήρη ένταξη στην προσπάθεια».

Αντιδράσεις και από το ΚΚΕ που σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Την ώρα που δεκάδες ασθενείς μένουν εκτός ΜΕΘ, επειδή τα δημόσια νοσοκομεία έχουν καταρρεύσει και που δεκάδες γιατροί περιμένουν στην ουρά για να προσληφθούν στο δημόσιο σύστημα υγείας, η κυβέρνηση εμφανίζει ως “λύση” την επιστράτευση 200 αυτοαπασχολούμενων γιατρών. Εξαπατά τους ασθενείς και τους υγειονομικούς ότι έτσι θα αντιμετωπιστούν οι χιλιάδες ελλείψεις σε γιατρούς και νοσηλευτές στα δημόσια νοσοκομεία, οι λίστες αναμονής των ασθενών που χρειάζονται νοσηλεία σε ΜΕΘ για να κερδίσουν τη ζωή τους, οι μετακινήσεις ασθενών και υγειονομικών από νοσοκομείο σε νοσοκομείο και από πόλη σε πόλη, οι -επί ένα χρόνο- αποκλεισμένοι ασθενείς από χειρουργεία, θεραπείες και διαγνωστικές εξετάσεις. Την ίδια στιγμή που οι δημόσιες μονάδες υγείας αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις τεράστιες ανάγκες των ασθενών, η κυβέρνηση παρέχει ασυλία στους επιχειρηματικούς ομίλους της υγείας, ώστε να συνεχίσουν να κερδοσκοπούν εν μέσω πανδημίας και από πάνω τους επιδοτεί για όσους ασθενείς θελήσουν να νοσηλεύσουν. Αυτό που είναι αναγκαίο και ρεαλιστικό είναι:

Η άμεση επίταξη -χωρίς αποζημίωση- όλων των νοσοκομείων και διαγνωστικών κέντρων του ιδιωτικού τομέα, για να προστεθούν έτοιμες και κρίσιμες υποδομές και έμπειρο προσωπικό για την περίθαλψη Covid και No Covid ασθενών.

Η άμεση, και χωρίς άλλες προϋποθέσεις, πρόσληψη όλων των ειδικευμένων γιατρών και των γιατρών για έναρξη ειδικότητας.

Η ένταξη όλων των αυτοαπασχολούμενων σε κρατικό σχέδιο για την ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας όλων των ασθενών».