Στη φυλακή ο Ιρακινός παιδόφιλος του ΚΥΤ της Κω

Η ποινή που επιβλήθηκε στον άνδρα που προσπάθησε να βιάσει έναν 12χρονο με την βοήθεια άλλου παιδιού.



Ποινή κάθειρξης 18 ετών επέβαλε το Μικτο Ορκωτό Δικαστήριο της Ρόδου σε έναν Ιρακινό που κρίθηκε ένοχος για απόπειρα βιασμού από κοινού, απόπειρα πραγματοποίησης γενετήσιων πράξεων με ανήλικο που συμπλήρωσε τα 12 έτη όχι όμως τα 14 έτη από κοινού και για πορνογραφία ανηλίκων με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του.

Πρόκειται για μια φρικιαστική υπόθεση που έφερε στο φως της δημοσιότητας η «δημοκρατική» η οποία ξεδιπλώθηκε στο ακροατήριο του λαϊκού δικαστηρίου με τους δικαστές κατάπληκτοι να ακούουν τον κατηγορούμενο να παραδέχεται ότι κατείχε υλικό παιδικής πορνογραφίας και να δικαιολογεί την κατοχή του λέγοντας ότι το ήθελε για εκπαιδευτικούς λόγους γιατί είχε πρόθεση να σπουδάσει «καθηγητής σεξουαλικής αγωγής»!!!

Ο απίστευτος αυτός ισχυρισμός του οδήγησε τον πρόεδρο της εδρας να του επιδείξει αισχρές φωτογραφίες με ανήλικα γυμνά αγόρια που είχαν βρεθεί στο κινητό του και να του ζητά να εξηγήσει πως αυτές οι φωτογραφίες τον βοήθησαν στην «εκπαίδευση του»!!!

Στην προδικασία είχε υποστηρίξει μάλιστα ότι θέλει να φύγει από την Ελλάδα και να πάει στην Σερβία για να συνεχίσει τις σπουδές του στη φυσική….

Ο κατηγορούμενος προκλητικός κατ’ επανάληψη τόνισε ότι στο κινητό του είχε κι άλλες φώτο με γυναίκες και όχι μόνο με ανήλικα και να ισχυρίζεται ότι εκείνες δεν τυπώθηκαν από τους αστυνομικούς που διενήργησαν την έρευνα (είναι προφανές διότι δεν έχουν ποινικό ενδιαφέρον).

Υποστήριξε ακόμη ότι είχε και άλλες από τις 136 φώτο που περιλαμβάνονται στην δικογραφία και να διαψεύδει την εργαστηριακή έρευνα σύμφωνα με την οποία κατείχε και 44 βίντεο με πορνογραφικό υλικό και να ισχυρίζεται ότι ήταν «μόνο 10»!!

Υποστήριξε χθες ότι ήταν καθηγητής στο πανεπιστήμιο Αλγκούφα του Ιράκ ενώ στην προδικασία είχε καταθέσει ότι ήταν υπεύθυνος της βιβλιοθήκης στο πανεπιστήμιο Κούπα στην πόλη Νατζάφ του Ιράκ για έξι χρόνια.

Αποθήκευε στο κινητό του τηλέφωνο υλικό πορνογραφίας, συμπεριλαμβανομένης και παιδικής πορνογραφίας, το οποίο του έστελναν από μέσα κοινωνικής δικτύωσης φίλοι, τους οποίους δεν γνωρίζει είχε πει στην προδικασία ενώ χθες είπε ότι το έβρισκε ο ίδιος.

Σε ότι αφορά το ανήλικο θύμα του αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι αποπειράθηκε να βιάσει το αγόρι και υποστήριξε ότι έδωσε την επιβαρυντική για τον ίδιο κατάθεση του, όντας «δασκαλεμένο» από τον πατέρα του, ο οποίος πείσθηκε ότι υπήρξε θύμα του από κάποιους Αφρικανούς που ενεργούσαν ως «συμμορία» και τον εχθρεύοντο!!

Εκείνοι ήταν που είχαν εισέλθει εντός της σκηνής του στο Κ.Υ.Τ. της Κω αφού ενημερώθηκαν από μια ομοεθνή τους και τον κατήγγειλαν.

Ο κατηγορούμενος χθες ισχυρίστηκε ότι τα δύο αγόρια και συγκεκριμένα το θύμα και το ανήλικο αγόρι που φέρεται να τον συνέδραμε τραβώντας το πρώτο εντός της σκηνής του, είχαν επιδοθεί σε μεταξύ τους ερωτικές πράξεις την ώρα που ο ίδιος κοιμόταν!

Οπως έγραψε η «δημοκρατική», ο κατηγορούμενος, την 1η Οκτωβρίου 2019 περί ώρα 11:00 στην περιοχή Πυλί στο Κ.Υ.Τ. Κω, εντός σκηνής, αποπειράθηκε από κοινού με έναν ανήλικο, να εξαναγκάσει με σωματική βία έτερο ανήλικο ηλικίας 12 ετών, σε ανοχή γενετήσιας πράξης.

?Κατείχε δε στο κινητό του τηλέφωνο υλικό παιδικής πορνογραφίας (videos και φωτογραφίες) με ανηλίκους που δεν έχουν συμπληρώσει το δωδέκατο έτος της ηλικίας τους, το οποίο είχε παραγάγει με το συγκεκριμένο κινητό τηλέφωνο και είχε διαμοιραστεί με άλλα άτομα.

Τα ανωτέρω προκύπτουν από την λεπτομερή εξιστόρηση του ανήλικου παθόντος, ο οποίος εκθέτει ότι την 1η Οκτωβρίου 2019, έφυγε από το κοντέινερ όπου διαμένει μέσα στο χώρο του ΚΥΤ Κω για να περπατήσει και να πάει να πάρει ένα φίλο του για να πάνε στο σχολείο και πέρασε μπροστά από τη σκηνή που διαμένει ο κατηγορούμενος. Τότε απότομα, ο σύνοικός του ανήλικος, τον τράβηξε μέσα στη σκηνή και ο κατηγορούμενος του είπε ότι θα του δώσει λεφτά για να αγοράσει σοκολάτα.

Στη συνέχεια ο ανήλικος του έκλεισε το στόμα για να μη φωνάξει και ο κατηγορούμενος έβγαλε το παντελόνι του και προσπάθησε να έρθει σε συνουσία μαζί του.

Το θύμα όμως, κατάφερε να φωνάξει και άμεσα προσέτρεξε σε βοήθειά του, εισερχόμενος εντός της σκηνής ένας υπήκοος Καμερούν, ο οποίος αντίκρισε και περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια τη σκηνή, όπου ο κατηγορούμενος ήταν ημίγυμνος πάνω από τον ανήλικο προσπαθώντας να τον βιάσει και άρπαξε τον τελευταίο βγάζοντάς τον έξω από τη σκηνή.

Θυμίζουμε ότι από την εργαστηριακή εξέταση του κινητού του τηλεφώνου προέκυψε η ύπαρξη αρχείων εικόνας βίντεο με περιεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, ενώ εντοπίστηκαν 4 συνομιλίες που έλαβαν χώρα μέσω της εγκατεστημένης εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης στις οποίες συμμετείχε και ο κατηγορούμενος και εντοπίστηκε ανταλλαγή αρχείων με περιεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης μικρών παιδιών. Δύο από αυτές τις συνομιλίες φέρουν χαρακτηριστικά τα ονόματα group kids και video imagenes.

Τέλος, ο κατηγορούμενος ήταν συνδεδεμένος στην εφαρμογή whatsup με φωτογραφία προφίλ που δείχνε ένα ανήλικο αγοράκι προφανώς μικρότερο των 12 ετών.

