Πέθανε ο Δημήτρης Αλεξιάδης

Έφυγε από την ζωή ο «φωτορεπόρτερ των διασήμων», Δημήτρης Αλεξιάδης έπειτα από μάχη που έδινε το τελευταίο διάστημα με σοβαρή ασθένεια.

Η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας (ΕΦΕ) εκφράζει την θλίψη της για τον θάνατο του φωτορεπόρτερ, ενώ μέσα από ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει πως «θα τον θυμάται πάντα ως ειλικρινή και αξιαγάπητο εραστή της τέχνης της φωτογραφίας».

Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή αρχικά μέσα από τον λογαριασμό του στο Facebook ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Η ανακοίνωση της Ενωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδος:

«Με μεγάλη θλίψη πληροφορηθήκαμε σήμερα ότι έφυγε από τη ζωή ο αγαπητός συνάδελφος και φίλος, Δημήτρης Αλεξιάδης, μετά από σύντομη μάχη με σοβαρή ασθένεια. Ο Δημήτρης Αλεξιάδης ήταν ο φωτορεπόρτερ των διάσημων. Στο φωτογραφικό του φακό πόζαραν πολιτικοί, αστέρες και προσωπικότητες, κοσμώντας τα εξώφυλλα της εποχής όπως η Μαρία Κάλλας, η Μελίνα Μερκούρη και η Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Τόσο στον εγχώριο όσο και στο διεθνή τύπο κυκλοφόρησαν αμέτρητες φωτογραφίες του με τους Αριστοτέλη και Αλέξανδρο Ωνάση, την Jaqueline Kennedy Onassis, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και πολλούς άλλους πολιτικούς, ενώ ήταν ο φωτορεπόρτερ που κατέγραψε με το φακό του τα καρέ των τελευταίων εκτελέσεων θανατικής ποινής στην Ελλάδα.

Συνταξιούχος από το 2005 συνέχιζε να φωτογραφίζει γεγονότα και στιγμές στον τόπο κατοικίας του, την Αθήνα, μέχρι το τέλος. «Μια φορά φωτορεπόρτερ, για πάντα φωτορεπόρτερ» έλεγε όταν δεχόταν φίλους στην οικία του στην Κυψέλη, που φιλοξενούσε και το τεράστιο αρχείο του. Εκεί, πλαισιωμένος από φωτογραφικές μηχανές, δικές του αλλά και του πατέρα του, συνήθιζε να αναπολεί και να διηγείται την ιστορία κάθε μιας φωτογραφίας, από τα 7500 και περισσότερα θέματα που κάλυψε στην επαγγελματική του ζωή.

Το ΔΣ της ΕΦΕ εκφράζει τη βαθιά του θλίψη και τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.Θα τον θυμόμαστε πάντα ως ειλικρινή και αξιαγάπητο «εραστή» της τέχνης της φωτογραφίας».