Κόσμος

Bloomberg: Τι προβλέπει η έκθεση της ΕΕ για κυρώσεις στην Τουρκία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι προϋποθέσεις για επιβολή κυρώσεων στην Άγκυρα, σύμφωνα με το αμερικανικό πρακτορείο.

«"Έξυπνα", επιδεκτικά διεύρυνσης, αλλά αναστρέψιμα περιοριστικά μέτρα» σε βάρος της Τουρκίας, σε περίπτωση που αυτή «προχωρήσει σε νέες μονομερείς ενέργειες ή προκλήσεις κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, οι οποίες στοχεύουν στο να βλάψουν τα συμφέροντα της Ε.Ε. και των κρατών-μελών της, ιδίως στην Ανατολική Μεσόγειο», προβλέπει η εμπιστευτική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συζητείται σήμερα από τους ΥΠΕΞ των "27", σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

«Πρέπει να καταστεί σαφές ότι αυτό θα έχει πολιτικές και οικονομικές συνέπειες», τονίζεται στην έκθεση, το κείμενο της οποίας σε γνώση του αμερικανικού πρακτορείου. Ως πιθανά μέτρα μνημονεύει τα εξής:

Πρόσθετες κυρώσεις κατά φυσικών και νομικών προσώπων στην Τουρκία, που συμμετέχουν σε δραστηριότητες γεώτρησης στη Μεσόγειο,

Περαιτέρω περιορισμοί στην οικονομική συνεργασία ΕΕ-Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

Μέτρα που στοχεύουν άλλους τομείς, σημαντικούς για την τουρκική οικονομία, όπως απαγόρευση παροχής τουριστικών υπηρεσιών

Πρόσθετα μέτρα της Ε.Ε. στον τομέα της ενέργειας και των συναφών κλάδων, όπως απαγορεύσεις εισαγωγής / εξαγωγής για ορισμένα αγαθά και τεχνολογίες.

Η Ε.Ε. δεν θα υιοθετήσει τέτοια μέτρα, όσο η Τουρκία τηρεί «εποικοδομητική στάση σε διάφορα θέματα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι διμερείς σχέσεις με αρκετά κράτη-μέλη της Ε.Ε.», αναφέρεται στην έκθεση, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η Ε.Ε. πρέπει να εξετάσει θετικά μέτρα για την «εμβάθυνση του παρόντος momentum», συμπεριλαμβανομένης της εξουσιοδότησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για τον «εκσυγχρονισμό και επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης Τελωνειακής Ένωσης ΕΕ-Τουρκίας», συμπληρώνεται στο κείμενο, ενόψει της συνόδου κορυφής των «27», την προσεχή Πέμπτη και Παρασκευή, όπου οι σχέσεις με την Άγκυρα είναι ψηλά στην ατζέντα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά επίσης εντολή από τις κυβερνήσεις των "27" για την «προετοιμασία επιλογών για τη χρηματοδότηση για προσφυγικών κοινοτήτων και κέντρων υποδοχής στην Τουρκία».