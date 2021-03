Πολιτική

25η Μαρτίου: μήνυμα του Μπάιντεν στην Σακελλαροπούλου

Το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου στην Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζόζεφ Ρ. Μπάιντεν έστειλε στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου μήνυμα με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση.

Ο κ. Μπάιντεν τόνισε ότι η Η Ελλάδα είναι ένας νατοϊκός σύμμαχος καίριας σημασίας και στενός φίλος των ΗΠΑ, παρέχοντας σταθερότητα και συμβάλλοντας ενεργά στην ειρήνη και την ευημερία στις περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου, της Μαύρης Θάλασσας και των Δυτικών Βαλκανίων.

"Προσβλέπω στη συνέχιση της ένδοξης παράδοσης περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών" τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ολόκληρο το μήνυμά του:

«Αγαπητή κυρία Πρόεδρε,

Με χαρά απευθύνω στον ελληνικό λαό τα συγχαρητήριά μου για την ιστορική επέτειο των διακοσίων χρόνων από τον αγώνα του για ανεξαρτησία.

Οι Έλληνες αγωνιστές του 1821 εμπνέονταν από τα ιδανικά και τη δράση της Αμερικανικής Επανάστασης, ακριβώς όπως οι Αμερικανοί επαναστάτες και οι Πατέρες του Έθνους μας είχαν εμπνευστεί από το παράδειγμα της αθηναϊκής δημοκρατίας. Και για περισσότερα από 200 χρόνια, οι Έλληνες και οι Αμερικανοί συμπορεύτηκαν, σεβόμενοι και υπερασπιζόμενοι τις αρχές της δημοκρατίας που έδωσαν πνοή στις επαναστάσεις μας. Συμμετέχω από κοινού με τον ελληνικό λαό και τα εκατομμύρια υπερήφανων Ελληνοαμερικανών στον εορτασμό αυτής την χαρμόσυνης επετείου.

Η Ελλάδα είναι ένας νατοϊκός σύμμαχος καίριας σημασίας και στενός φίλος των ΗΠΑ, παρέχοντας σταθερότητα και συμβάλλοντας ενεργά στην ειρήνη και την ευημερία στις περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου, της Μαύρης Θάλασσας και των Δυτικών Βαλκανίων. Στη διάρκεια της καριέρας μου, είχα το προνόμιο να συνεργαστώ στενά με πολλούς Έλληνες πρωθυπουργούς και να συνομιλήσω διά μακρών με τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Ως Πρόεδρος, προσβλέπω στη συνέχιση της ένδοξης παράδοσης περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών και εκ νέου επιβεβαίωσης της κοινής μας δέσμευσης στην Διατλαντική Συμμαχία και στο σύνολο των κοινών αξιών που μας ενώνουν.

Ειλικρινώς δικός σας,

Τζόζεφ Ρ. Μπάιντεν Τζούνιορ».