Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Δευτέρας

Δραματική παραμένει η κατάσταση σε πολλές περιφερειακές ενότητες. Αναλυτικά οι νέες μολύνσεις ανά περιοχή.

Υπό την σκιά της επίταξης των υπηρεσιών από 206 ιδιώτες ιατρούς για την στελέχωση του ΕΣΥ που στενάζει, δραματική παραμένει η κατάσταση σε πολλά νοσοκομεία, λόγω των αθρόων εισαγωγών ασθενών για νοσηλεία και την νέα αύξηση του αριθμού των διασωληνωμένων ασθενών.

Δυστυχώς, παράλληλα, μεγαλώνει με ταχείς ρυθμούς και η «μαύρη λίστα» των θανάτων από επιπλοκές του κορονοϊού, όπως προκύπτει και από τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Δευτέρα ο ΕΟΔΥ, καθώς καταγράφηκε αρνητικό ημερήσιο ρεκόρ θανάτων για το 2021.

Σήμερα, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 1707 νέα κρούσματα κορονοϊού. Από το σύνολο των 1.707 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 22 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 21 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική οι νέες μολύνσεις που καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο είναι 801, ενώ η Θεσσαλονίκη μετρά ακόμη 130 κρούσματα και η Αχαΐα 116 νέες μολύνσεις, ενώ έπεται η Λάρισα με 74 νεα κρούσματα, ενώ προβληματισμό προκαλούν τα ημερήσια ευρήματα σε περιφερειακές ενότητες της Κρήτης και περιοχών της Πελοποννήσου, της κεντρικής Ελλάδας και περιφερειακών ενοτήτων στην Μακεδονία.

Η κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ: