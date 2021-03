Τεχνολογία - Επιστήμη

Θεοδωρίδου - Θεμιστοκλέους για τις μεταλλάξεις και τα εμβόλια για τον κορονοϊό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πρόοδος του Σχεδίου "Ελευθερία", ο εμβολιασμός των ευπαθών ομάδων και οι επόμενες ηλικιακές ομάδες για τις οποίες ανοίγει η πλατφόρμα.