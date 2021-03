Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Θεοδωρίδου: Καμία δικαιολογία για μη εμβολιασμό

Τι είπε για το εμβόλιο της AstraZeneca. Ποια η σπάνια οντότητα που έχει επισύρει την προσοχή. Τα στοιχεία για όσους νόσησαν ενώ εμβολιάστηκαν.

Για την πορεία των εμβολιασμών στη χώρα μας ενημέρωσε, στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου για την πορεία της πανδημίας, η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου.

Κάνοντας αναφορά στο εμβόλιο της Astrazeneca και τις ανησυχίες σχετικά με επεισόδια θρόμβωσης σε εμβολιασμένους, τόνισε ότι η Ελλάδα αποφάσισε την συνέχιση των εμβολιασμών, ενώ ο κόσμος επέδειξε ωριμότητα, παρά το κλίμα ανησυχίας, και προσήλθε στα εμβολιαστικά κέντρα.

Όπως είπε η κυρία Θεοδωρίδου, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων αλλά και ο ΠΟΥ, ενημέρωσαν άμεσα πως δεν υπάρχουν ενδείξεις με αυξημένο κίνδυνο περιστατικών θρομβοεμβολής, ωστόσο επεσήμαναν ότι δεν μπορούμε να έχουμε οριστική τοποθέτηση αν δεν συνεχιστεί ο ενδελεχής έλεγχος.

"Ειδική προσοχή έχει επισύρει μια σπάνια οντότητα που συνδυάζει θρόμβωση και διάχυτη ενδαγγειακή πήξη. Δηλαδή δύο στοιχεία που δεν απαντούν συχνά και η θρομβωτική επεξεργασία αφορά και συγκεκριμένη ανατομική περιοχή των φλεβών του εγκεφάλου. Είναι μια εξαιρετικά σπάνια κατάσταση. Σε 20.000.000 δόσεις εμβολίου έχουν καταγραφεί 7 περιπτώσεις διάχυτης ενδαγγειακής πήξης και 18 περιπτώσεις με θρομβώσεις των φλεβών" τόνισε και πρόσθεσε:

"Από τις 18 αυτές περιπτώσεις, η πλειονότητα αφορά σε γυναίκες μικρότερες των 55 ετών. Παρά, λοιπόν, τη θέση ότι δεν υπάρχει αιτιώδης συσχέτιση μεταξύ του εμβολίου και αυτών των σπάνιων περιστατικών, ο έλεγχος συνεχίζεται και δίνονται και οδηγίες για συνεχή ροή ενημέρωσης και προς τους θεράποντες, αλλά και προς τους εμβολιαζόμενους. Το συμπέρασμα όμως είναι ότι η αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα του εμβολίου της Astrazeneca στην πρόληψη των εισαγωγών στα νοσοκομεία αλλά και των θανάτων, υπερτερεί έναντι της εξαιρετικά μικρής πιθανότητας εμφάνισης διάχυτης ενδαγγειακής πήξης και θρόμβωσης".

Σχετικά με τα περιστατικά νόσησης εμβολιασθέντων, απάντησε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, από το σύνολο των πλήρως εμβολιασθέντων, μόνο το 0,2% έχει νοσήσει. "Καμία δικαιολογία για μη εμβολιασμό" σχολίασε η κα Θεοδωρίδου.