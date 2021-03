Υγεία - Περιβάλλον

Εμβολιασμός: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις σπάνιες παθήσεις

Ποιες ομάδες πολιτών έπονται, σύμφωνα με τον ΓΓ Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριο Θεμιστοκλέους

Το άνοιγμα της πλατφόρμας για τα ραντεβού των ηλικιακών ομάδων 70-74 και 65-69 ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Όπως είπε, στις 26/3 θα ανοίξει η πλατφόρμα των ραντεβού για την ηλικιακή ομάδα 70-74 και λίγο αργότερα, δηλαδή στις αρχές Απριλίου η πλατφόρμα για την ηλικιακή ομάδα 65-69.

Παράλληλα, όπως εξήγησε από την Τετάρτη, 31/3, οι πολίτες θα μπορούν να κάνουν αίτηση στην πλατφόρμα emvolio.gov.gr ώστε να ενταχθούν -αν δεν είναι- στην ομάδα Α. Αυτό αφορά πολύ σπάνιες παθήσεις.

Διευκρίνισε πως η ένταξη των πολιτών στην ομάδα Α έγινε από την ΗΔΙΚΑ σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, τηρώντας κάποια πολύ συγκεκριμένα και πολυπαραγοντικά κριτήρια.

Πρόσθεσε πως από την Παρασκευή έχει ανοίξει η πλατφόρμα για τα ραντεβού των ατόμων με υποκείμενα νοσήματα πολύ υψηλού κινδύνου, της ομάδας Α. Ως τώρα κλείστηκαν περισσότερα από 100.000 ραντεβού και σήμερα ξεκίνησε ο εμβολιασμός των μεταμοσχευμένων στα νοσοκομεία της χώρας. Ο εμβολιασμός των ειδικών κατηγοριών αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις αρχές Απριλίου.

Σε ότι αφορά τις παραδόσεις των εμβολίων στη χώρα, ο κ. Θεμιστοκλέους ανακοίνωσε πως:

Από την Pfizer αναμένονται περισσότερες από 1.100.000 δόσεις

Από την AstraZeneca 450 δόσεις

Από την Moderna αναμένονται 100.000 δόσεις

Η Johnson & Johnson θα ακολουθήσει το ενδεικτικό πλάνο και θα παραδώσει συνολικά 1.2 εκατομμύρια δόσεις