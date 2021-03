Κοινωνία

Lockdown: Ακυρώθηκαν πρόστιμα για άσκοπη μετακίνηση

Ακυρώθηκαν δύο πρόστιμα για άσκοπη μετακίνηση. Το ένα αφορά αντιδήμαρχο.

Δεκτές έγιναν δύο προσφυγές κατά ισάριθμων διοικητικών προστίμων που είχαν επιβληθεί το προηγούμενο διάστημα στο νομό Σερρών για άσκοπη μετακίνηση, στο πλαίσιο των μέτρων για την ανάσχεση της μετάδοσης του κορονοϊού.

Όπως ανακοίνωσε το Γραφείο Ενημέρωσης της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν εξέτασης των προσφυγών από τα αρμόδια αστυνομικά τμήματα -Σερρών και Ποροϊων- αποφασίστηκε η ακύρωση των συγκεκριμένων προστίμων.

Όπως έγινε γνωστό, επρόκειτο για πρόστιμα ύψους 300 ευρώ που είχαν βεβαιωθεί στις 14 Μαρτίου. Η πρώτη περίπτωση αφορούσε τον σύζυγο ιδιοκτήτριας σπιτιού και η δεύτερη αντιδήμαρχο σε δήμο της ΠΕ Σερρών.