Κόσμος

Μπορέλ για Τουρκία: Όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι εάν χρειαστεί

Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να έχουμε θετική ατζέντα, αλλά όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι εάν χρειαστεί, δήλωσε ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ.

Από τον περασμένο Δεκέμβριο η ΕΕ έχει παρατηρήσει μερικά σημάδια προς θετική κατεύθυνση και βήματα προς αποκλιμάκωση από την πλευρά της Τουρκίας, ανέφερε ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (ΣΕΥ).

Ωστόσο, όπως σημείωσε ο Ζοζέπ Μπορέλ, «η διαδικασία της αποκλιμάκωσης είναι εύθραυστη», υπογραμμίζοντας ότι η προσπάθεια πρέπει να είναι διαρκής.

Ο ύπατος εκπρόσωπος ανέφερε, επίσης, ότι οι κινήσεις της Τουρκίας σχετικά με το φιλοκουρδικό κόμμα HPD και η απόσυρση από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης πρέπει να ληφθούν υπόψη.

«Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να έχουμε θετική ατζέντα, αλλά όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι εάν χρειαστεί» προσέθεσε ο ύπατος εκπρόσωπος.