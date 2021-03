Υγεία - Περιβάλλον

Εξαδάκτυλος στον ΑΝΤ1: μας θλίβει η επίταξη - θα θέλαμε να την είχαμε αποφύγει (βίντεο)

"Είμαστε όλοι έτοιμοι, οι ιδιώτες γιατροί κρατούν όλους τους άλλους ασθενείς" τόνισε ο Πρόεδρος τους Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου για την επίταξη ιδιωτών γιατρών.