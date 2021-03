Πολιτική

Φίλης: Ερντογάν και τουρκική λίρα σε ελεύθερη πτώση (βίντεο)

Ο αναλυτής Διεθνών Θεμάτων του ΑΝΤ1, καθηγητής Κωνσταντίνος Φίλης μίλησε για την έκθεση Μπορέλ αλλά και την εύθραυστη τουρκική οικονομία.