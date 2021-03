Αθλητικά

Πέθανε ο Έλτζιν Μπέιλορ

Τον θάνατο του Έλτζιν Μπέιλορ θρηνεί το παγκόσμιο μπάσκετ.

Σε ηλικία 86 ετών άφησε την τελευταία του πνοή ο παλαίμαχος φόργουορντ των ΛΑ Λέικερς, Έλτζιν Μπέιλορ.

Όπως έκαναν γνωστό με ανακοίνωσή τους οι «Λιμνάνθρωποι» ο θάνατός του προήλθε από φυσικά αίτια.

Η δυσάρεστη είδηση προκάλεσε μεγάλη θλίψη στους πρωταθλητές του ΝΒΑ, αλλά και σε ολόκληρο τον χώρο του αμερικανικού μπάσκετ, μιας και ο εκλιπών υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές φιγούρες της ομάδας του Λος Άντζελες.

Γεννήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου του 1934 και για 14 σεζόν προσέφερε τις υπηρεσίες του σε Μινεάπολις και Λος Άντζελες Λέικερς, όπου και «κρέμασε τα παπούτσια του» το 1971, βάζοντας τέλος σε μία ονειρεμένη καριέρα στην οποία είχε κατά μέσο όρο 27.4 πόντους, 13.5 ριμπάουν και 4.3 ασίστ.

Αγωνίστηκε στη θέση του σμολ φόργουορντ και πήρε μέρος σε ένδεκα All Star Game, ενώ αφού αποχώρησε από την ενεργό δράση εργάστηκε ως προπονητής στους Νιου Όρλεανς Τζαζ, ενώ στη συνέχεια υπήρξε και αντιπρόεδρος των Λος Άντζελες Κλίπερς.

Στις 3 Νοεμβρίου 1983 οι ΛΑ Λέικερς απέσυραν την φανέλα που έφερε τ΄ όνομά του με το νο 22, ενώ τον Απρίλιο του 2018 έγιναν τα αποκαλυπτήρια ενός αγάλματος προς τιμήν του έξω από το «Staples Center».