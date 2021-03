Κόσμος

Στραγγάλισε τους γονείς του γιατί ζήτησαν να... βγάλει βόλτα το σκύλο (βίντεο)

Κυνική η ομολογία απο τον 30χρονο δράστη του διπλού φονικού.

Μία απίστευτη υπόθεση έχει συγκλονίσει την πόλη Μπολζάνο, στη βόρεια ιταλική επαρχία του Τιρόλο.

Ο 30χρονος bodybuilder, Benno Neumair, ο οποίος συνελήφθη στις 29 Ιανουαρίου, ομολόγησε τη δολοφονία των γονιών του, επειδή του ζήτησαν…. να βγάλει βόλτα τον σκύλο!

Σύμφωνα με τη dailymail, οι δάσκαλοι Peter Neumair και Laura Perselli, είχαν εξαφανιστεί, αιφνιδίως, και η σορός της γυναίκας βρέθηκε σε έναν ποταμό με σημάδια στραγγαλισμού. Το πτώμα του συζύγου της αναζητείται ακόμη, αν και ίχνη αίματος εντοπίστηκαν σε μια κοντινή γέφυρα.

Ο Benno Neumair ομολόγησε τις δολοφονίες, λέγοντας πως σκότωσε τον πατέρα του, ύστερα από έναν σύντομο καβγά και στη συνέχεια δολοφόνησε τη μητέρα του.

Όλα άρχισαν, όταν ο πατέρας ζήτησε από τον 30χρονο να σηκωθεί από το κρεβάτι και να βγάλει βόλτα τον σκύλο της οικογένειας. Όταν εκείνος αρνήθηκε, άρχισε ο καβγάς.

«Ο μπαμπάς με κατηγόρησε ότι είμαι μια αποτυχία. Ήθελα απλώς ησυχία. Έτσι τον έκανα να σωπάσει. Πήρα το πρώτο σκοινί αναρρίχησης που βρήκα στον πλαστικό δίσκο με τα εργαλεία μου. Ήμασταν στον διάδρομο και πέσαμε και οι δύο κάτω. Απλώς θυμάμαι ότι τον έσφιξα πάρα πολύ», είπε. Όταν μητέρα του επέστρεψε στο σπίτι στραγγάλισε και εκείνη με το ίδιο σκοινί. «Το έκανα χωρίς να πω αντίο», ανέφερε και στη συνέχεια έριξε τα πτώματά τους από μια γέφυρα στο ποτάμι. Ο 30χρονος κρατείται πλέον στη φυλακή στο Μπολζάνο, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.