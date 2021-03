Πολιτισμός

Επανάσταση 1821: Τον Πρίγκιπα Κάρολο και τον Ρώσο Πρωθυπουργό θα τιμήσει ο Δήμος Αθηναίων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την απονομή της ανώτατης τιμητικής διάκρισης του Δήμου Αθηναίων θα κάνει ο δήμαρχος, Κώστας Μπακογιάννης στο πλαίσιο των εορτασμών για την επέτειο του 1821.



Με το Χρυσό Μετάλλιο Αξίας της Πόλεως των Αθηνών θα τιμηθούν ο πρίγκιπας της Ουαλίας και διάδοχος του βρετανικού θρόνου, Κάρολος και ο πρωθυπουργός της Ρωσίας, Μιχαήλ.

Την απονομή της ανώτατης τιμητικής διάκρισης του Δήμου Αθηναίων θα κάνει ο δήμαρχος, Κώστας Μπακογιάννης στο πλαίσιο των εορτασμών για την επέτειο του 1821. Το θέμα συζητήθηκε κατά το σημερινό δημοτικό συμβούλιο, το οποίο ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη σχετική εισήγηση του δημάρχου.

Οι δύο άνδρες, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στους εορτασμούς για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης, θα τιμηθούν για τη συμβολή των χωρών τους στην αίσια έκβαση του Αγώνα.