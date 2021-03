Κόσμος

Φονική πυρκαγιά σε προσφυγικό καταυλισμό (βίντεο)

Τραγωδία σε προσφυγικό καταυλισμό των Ροχίνγκια. Πληροφορίες για πολλούς νεκρούς.

Μια τεράστια πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα σε έναν προσφυγικό καταυλισμό των Ροχίνγκια, στο νότιο Μπαγκλαντές, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πολλοί άνθρωποι και χιλιάδες άλλοι να μείνουν άστεγοι, σύμφωνα με αξιωματούχους και αυτόπτες μάρτυρες.

Βίντεο και φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τις φλόγες να σαρώνουν τον καταυλισμό Μπαλουχάλι, στο Κοξ Μπαζάρ. Μαύρος καπνός υψώνεται πάνω από τις καλύβες και τις σκηνές όπου διέμεναν οι πρόσφυγες, ενώ άνθρωποι ψάχνουν στα αποκαΐδια τα υπάρχοντά τους.

Μια εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, η Λουίζ Ντόνοβαν, είπε ότι στην περιοχή έχουν σπεύσει πυροσβεστικά οχήματα, διασώστες και εθελοντές που προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, ώστε να μην επεκταθεί περισσότερο. Ο Μοχάμεντ Σαμσούντ Ντούζα, αξιωματούχος της κυβέρνησης του Μπανγκλαντές, αρμόδιος για θέματα προσφύγων, είπε επίσης ότι οι αρχές προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

Πρόσφυγες Ροχίνγκια είπαν ότι πολλά σπίτια κάηκαν και υπάρχουν πολλά θύματα. Οι τοπικές αρχές και ο ΟΗΕ δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσουν τον αριθμό των νεκρών.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο Ροχίνγκια ζουν σε καταυλισμούς στο νότιο Μπαγκλαντές, αφού έφυγαν το 2017 από τη Μιανμάρ για να γλιτώσουν από τις επιχειρήσεις του στρατού.

Ο Ζαϊφούρ Χουσέιν, ένας 50χρονος πρόσφυγας που γλίτωσε από τις φλόγες αλλά έχασε την κατοικία του και τον φιλοξενούν οι φίλοι του, είπε ότι πιστεύει πως έχουν σκοτωθεί δεκάδες άνθρωποι. Λόγω του φράχτη, γύρω από τον καταυλισμό, ήταν δύσκολο να διαφύγουν», εξήγησε.

«Όταν ήμασταν στη Μιανμάρ αντιμετωπίζαμε πολλά προβλήματα (…) κατέστρεψαν τα πάντα. Τώρα, συνέβη και πάλι», είπε.

Ένας ηγέτης των Ροχίνγκια στο Κοξ Μπαζάρ, ο Μοχάμεντ Νόουχιμ, είπε ότι είδε πολλούς νεκρούς. «Χιλιάδες καλύβες κάηκαν ολοσχερώς», πρόσθεσε.

Οι τοπικές αρχές είπαν ότι η φωτιά ξεκίνησε από έναν καταυλισμό και επεκτάθηκε σε δύο διπλανούς. Στην περιοχή αυτή ζουν τουλάχιστον 20.000 άνθρωποι.