Γερμανία: Παράταση του lockdown και Πάσχα με κλειστές αγορές

Πολύ σοβαρή η κατάσταση στην Γερμανία, λόγω της εκθετικής αύξησης των κρουσμάτων. Ενεργοποιείται σχέδιο έκτακτης ανάγκης.

Την παράταση της ισχύος του lockdown ως τη 18η Απριλίου, μια φάση «ησυχίας», με απολύτως κλειστές τις αγορές από την Μεγάλη Πέμπτη έως και την Δευτέρα του Πάσχα (1η-5η Απριλίου), την απαγόρευση της λειτουργίας των εκκλησιών (και) τις ημέρες των εορτών και συναντήσεις με το πολύ πέντε άτομα από άλλα νοικοκυριά, αποφάσισαν ομοσπονδία και κρατίδια έπειτα από μια μαραθώνια, επεισοδιακή τηλεδιάσκεψη.

«Η Γερμανία βρίσκεται σε πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση, γι’ αυτό πρέπει δυστυχώς να ενεργοποιήσουμε το φρένο έκτακτης ανάγκης», τόνισε η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ και έκανε λόγο για «νέα αντίληψη» που επικράτησε, λόγω της εκθετικής αύξησης των κρουσμάτων, η οποία συνεχίζεται. «Αποφασίσαμε προσοχή και ευελιξία», συνέχισε και τόνισε ότι οι επιστήμονες ήταν σαφείς: «όσο λιγότερα είναι τα κρούσματα, τόσο γρηγορότερα θα λειτουργήσει ο εμβολιασμός».

Η καγκελάριος επισήμανε ότι αποφασίστηκε η αξιοποίηση των ημερών του Πάσχα, προκειμένου να περιοριστούν στο ελάχιστο οι μετακινήσεις και οι επαφές των πολιτών.

«Ας μη χάνουμε το θάρρος μας», παρότρυνε η κυρία Μέρκελ και τόνισε ότι μετά το Πάσχα, θα ξεκινήσει φάση εκτεταμένων τεστ. Ταυτόχρονα, όσοι αποφασίσουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, παρά τη σύσταση της κυβέρνησης για το αντίθετο, θα πρέπει με την επιστροφή τους να προσκομίσουν αρνητικό μοριακό τεστ για τον νέο κορονοϊό, ανεξαρτήτως του εάν επισκέφθηκαν περιοχή που κατατάσσεται στις «αυξημένου κινδύνου» ή όχι. Επιπλέον, σε περίπτωση που σε μια περιοχή τα κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους εντός επτά ημερών υπερβαίνουν τα 100, θα λαμβάνονται αυτόματα αυστηρότερα μέτρα, ακόμη και απαγόρευση κυκλοφορίας για τις βραδινές και τις νυχτερινές ώρες.

Για «δύσκολο τοκετό» έκανε λόγο ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας Μάρκους Ζέντερ και, αποπειρώμενος να εξηγήσει τη στροφή πολιτικής, από τον σχεδιασμό χαλάρωσης των μέτρων σε ακόμη αυστηρότερους περιορισμούς, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι αυτή τη φορά επιβλήθηκε η «ομάδα της προσοχής», προκειμένου να περιοριστεί όσο γίνεται τη διάρκεια του τρίτου κύματος της πανδημίας.

Ο κυβερνήτης του Βερολίνου Μίχαελ Μούλερ αναφέρθηκε σε «νέο μοντέλο» διαχείρισης της κρίσης και εξήγησε ότι η ομοσπονδία και τα κρατίδια δεν εξέταζαν εξαρχής τόσο σοβαρή αυστηροποίηση των μέτρων, υποχρεώθηκαν από τις συνθήκες να προχωρήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Ιδιαίτερη σημασία έχουν τώρα η επιτάχυνση των εμβολιασμών και η «επιθετική στρατηγική» των τεστ, τόνισε και ζήτησε από τις επιχειρήσεις να εντατικοποιήσουν την διενέργεια τεστ στους εργαζόμενους με φυσική παρουσία, μία έως δύο φορές την εβδομάδα.

Η καγκελάριος διέκοψε την τηλεδιάσκεψη περίπου τρεις ώρες μετά την έναρξή της, αποδίδοντας σε κάποιους από τους συνομιλητές της «υπερβολική χαλαρότητα», μετέδωσαν αρκετά γερμανικά ΜΜΕ, συνεχίζοντας τις διαβουλεύσεις σε μικρότερους κύκλους, επί σχεδόν έξι ώρες. Βασικό σημείο τριβής ήταν η αξίωση πέντε ομόσπονδων κρατιδίων να επιτραπεί, έστω με αυστηρούς κανόνες, ο εσωτερικός τουρισμός κατά την περίοδο του Πάσχα.