Σκουτέλης στον ΑΝΤ1: Εκτός πραγματικότητας οι σκέψεις για άνοιγμα της αγοράς

Τι είπε για την επιστράτευση των ιδιωτών γιατρών, τα self test και τις αλλαγές στα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Για την επιστράτευση των ιδιωτών γιατρών αλλά, τα νέα μέτρα, αλλά και για την συζήτηση για άνοιγμα της αγοράς μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο καθηγητής Παθολογίας Λοιμώξεων και αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Αθανάσιος Σκουτέλης.

Όπως είπε ο κ. Σκουτέλης είναι εκτός πραγματικότητας οι σκέψεις για άνοιγμα της αγοράς, υπό αυτές τις συνθήκες της πανδημίας

Σύμφωνα με τον κ. Σκουτέλη όπως είπε οι γιατροί που επιστρατεύθηκαν ήταν από θέσεις που παρείχαν υπηρεσίες στο σύστημα Υγείας και πρόσθεσε ότι αυτό θα δημιουργήσει ένα κενό στο σύστημα.

Μιλώντας για τα self test που θα διανέμονται δωρεάν στα φαρμακεία από την 1η Απριλίου τόνισε ότι δεν έγινε καμία προσυνεννόηση και γι’ αυτό προκλήθηκαν αντιδράσεις, ενώ τόνισε ότι η προσπάθεια πιθανόν να ακυρωθεί πριν καν έρθουν τα τεστ .

Σημείωσε ότι τα φαρμακεία θα είναι μόνο οι διανομείς, κάτι που όπως είπε θα μπορούσε να έχει αναλάβει το κράτος. Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι κανείς δεν ξέρει πως θα γίνεται το τεστ, ωστόσο όπως είπε το μεγάλο θέμα είναι τι θα γίνει μετά το αποτέλεσμα, αν αυτό βγει θετικό.

Τέλος σχετικά με τα μέτρα τα οποία επίσης προκαλούν αντιδράσεις ανέφερε ότι δεν ξέρει τι κρύβεται πίσω από αυτές τις αποφάσεις, ωστόσο τόνισε ότι είναι καλύτερα ο κόσμος να είναι έξω ελεγχόμενος, παρά κλεισμένος μέσα που δεν έχουμε εικόνα του τι γίνεται.