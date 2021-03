Υγεία - Περιβάλλον

Βαλτάς στον ΑΝΤ1: Αδυνατούμε να κάνουμε τα self test μέσα στο φαρμακείο

Ποιες είναι οι αντιρρήσεις των φαρμακοποιών για τα self test. Ποια προβλήματα προκύπτουν.

Για το θέμα που έχει προκύψει με τα self test και τις αντιδράσεις των φαρμακοποιών μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου Απόστολος Βαλτάς.

Όπως είπε ο κ. Βαλτάς το θέμα με το υπουργείο δεν είναι οικονομικό, «είμαστε χώροι υπηρεσιών υγείας και δουλεύουμε με πρωτόκολλα». Παράλληλα, αναρωτήθηκε πως θα γίνει η παραλαβή εκατομμυρίων τεστ από 10 χιλιάδες φαρμακεία και σημείωσε ότι το κάθε φαρμακείο είναι κάποιας δυναμικής «ποιος θα ελέγχει πόσα τεστ θα πάρει το κάθε φαρμακείο»

Τόνισε ακόμα ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα, ώστε οι φαρμακοποιοί να ξέρουν αν κάποιος έχει πάρει κι άλλο τεστ από αλλού.

Ανέφερε επίσης ότι τα φαρμακεία είναι 50 τετραγωνικών μέτρων και αναλαμβάνοντας τα self test καλούνται να δεχθούν συνολικά 35 εκατομμύρια επισκέψεις τον μήνα, με αυτόν τον τρόπο θα πενταπλασιαστεί η επισκεψημότητα τους.

Σημείωσε ότι το μεγάλο πρόβλημα με τα τεστ είναι ότι απαιτείται εξειδικευμένος χώρος που πρέπει να αποστειρώνεται, διαφορετικά, όπως είπε αυτά θα πρέπει να γίνονται εκτός φαρμακείου για λόγους ασφαλείας.

«Δεν είναι ωραίο να λοιδορούνται οι φαρμακοποιοί» υπογράμμισε ο κ. Βαλτάς και σημείωσε ότι το πρόβλημα είναι ότι αδυνατούμε να κάνουμε τα τεστ μέσα στο φαρμακείο».

Τέλος, είπε ότι ο υφυπουργός Υγείας βιάστηκε να κάνει τις ανακοινώσεις καθώς είχε προηγηθεί μόνο τηλεφωνική ενημέρωση και υπήρξε πρόσθεση για συνάντηση.

«Το θέμα δεν είναι η αμοιβή ακόμα και με αμοιβή δεν θα ξεπεραστούν τα προβλήματα», τόνισε καταλήγοντας ότι «ο κόσμος δεν πρέπει να πληρώνει για τα self test».