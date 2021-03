Αθλητικά

Εθνική Ελλάδας: αισιοδοξία για το ξεκίνημα κόντρα στην Ισπανία

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ξεκινάει το «ταξίδι» για το Μουντιάλ, κόντρα στον θεωρητικά δυσκολότερο αντίπαλο του ομίλου.

Η Εθνική ομάδα ξεκινά με πολύ δύσκολο αντίπαλο (Ισπανία) στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022, αλλά ο Τζον Φαν΄τ Σχιπ έχει εμπιστοσύνη στις δυνατότητες του ελληνικού συγκροτήματος.

Όπως δήλωσε ο Ολλανδός ομοσπονδιακός εκλέκτορας, η Ελλάδα μπορεί να αποδείξει στη «Γηραιά Ήπειρο» πως μπορεί να σταθεί και να παίξει καλά απέναντι σε έναν μεγάλο αντίπαλο.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε. Πέρασε καιρός. Αρχίζοντας τους αγώνες με μια ομάδα όπως η Ισπανία και μάλιστα εκτός έδρας είναι για εμάς μία πολύ μεγάλη και καλή πρόκληση», υπογράμμισε ο Φαν΄τ Σχιπ.

«Είναι ένας αγώνας, στον οποίο θα μετρήσουμε τις δυνάμεις μας και θα δείξουμε στους εαυτούς μας και στην Ευρώπη, ότι μπορούμε να παίξουμε καλά απέναντι σε μια ομάδα όπως η Ισπανία. Αυτή είναι η πρόκληση. Ελπίζουμε να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Ξέρουμε ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά στο ποδόσφαιρο όλα είναι πιθανά».