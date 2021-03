Κόσμος

MeToo και στην Σερβία: Ηθοποιός καταγγέλλει πρώην υπουργό για βιασμό

Η γυναίκα προσήλθε στον Ανώτατο Εισαγγελέα Βελιγραδίου για να καταθέσει και αποκάλυψε το όνομα του βιαστή της.

Η Σερβίδα ηθοποιός Ντανιέλα Στάινφιλντ (Danjela Shtainfeld), η οποία ζει και εργάζεται στις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια, κατήγγειλε ότι ο συνάδελφός της και πρώην υπουργός Πολιτισμού Μπράνισλαβ Λέτσιτς ήταν ο δράστης του βιασμού που υπέστη πριν από εννέα χρόνια. Η Ντανιέλα Στάινφιλντ προσήλθε χθες στον Ανώτατο Εισαγγελέα Βελιγραδίου για να καταθέσει και αποκάλυψε το όνομα του βιαστή της. Η υπόθεση είδε το φώς της δημοσιότητας τον Σεπτέμβριο του 2020 όταν κυκλοφόρησε το ντοκιμαντέρ με τίτλο "Hold me right" που επιμελήθηκε η ίδια και αναφέρεται στον δικό της βιασμό αλλά και άλλες υποθέσεις βιασμού και σεξουαλικής κακοποίησης στις ΗΠΑ. Στο ντοκιμαντέρ, όπου η ηθοποιός αναφέρει ότι βιάστηκε από συνάδελφό της στη Σερβία το 2012, σε ηλικία 21 ετών, συμπεριλαμβάνεται και ηχογραφημένη τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον φερόμενο ως δράστη, τέσσερα χρόνια μετά τον βιασμό της. Στο ηχητικό αυτό ντοκουμέντο είναι αδύνατον να αναγνωριστεί ο συνομιλητής της με δεδομένο ότι η φωνή του υπέστη τεχνολογική αλλοίωση. Μόλις κυκλοφόρησε το ντοκιμαντέρ η Ντανιέλα Στάινφιλντ κλήθηκε από τον εισαγγελέα στο Βελιγράδι να καταθέσει και να κατονομάσει τον δράστη ώστε να του ασκηθεί δίωξη. Στην κατάθεση της ωστόσο αρνήθηκε να αποκαλύψει το όνομα δηλώνοντας απλώς ότι «πρόκειται για δημοφιλή ηθοποιό με διασυνδέσεις στο χώρο της υποκριτικής».

Σήμερα το ερευνητικό δημοσιογραφικό δίκτυο ΄΄ Insajder΄΄ δημοσίευσε, χωρίς αλλοιώσεις στη φωνή, την ηχογραφημένη συνομιλία που του παραχώρησε η ίδια η ηθοποιός.

Στην συνομιλία ακούγεται ο Μπράνισλαβ Λέτσιτς να δικαιολογεί την πράξη του και μάλιστα στην ερώτηση της αν κατανοεί πόσο κακό της έκανε και πόσο ταπεινωτικό και τραυματικό είναι αυτό που έζησε αυτός της εξηγεί ότι θα πρέπει να το θεωρεί τιμή της. «Αυτό που έγινε πρέπει να το θεωρείς επίτευγμα και όχι ταπείνωση. Εννοώ το γεγονός ότι κατάφερες να δείξω ενδιαφέρον για σένα και να μου προκαλέσεις συναισθήματα. Αυτό είναι τιμή και όχι ταπείνωση […] Όταν παίρνω αυτό που επιθυμώ δεν σημαίνει ότι σε υποβαθμίζω ή ταπεινώνω αλλά σημαίνει ότι το αξίζεις. Έχεις ιδέα ποιος είμαι εγώ;» ακούγεται να λέει στην συνομιλία ο ύποπτος για βιασμό Μπράνισλαβ Λέτσιτς.

Η εισαγγελία ανακοίνωσε ότι η ηθοποιός παρέδωσε το ηχογραφημένο υλικό και άλλα στοιχεία που εξετάζονται για να αποφασιστεί αν θα ασκηθεί δίωξη. Ο Μπράνισλαβ Λέτσιτς σε γραπτή ανακοίνωση του αναφέρει ότι «οι καταγγελίες αυτές είναι ψευδείς και σκοπό έχουν να βλάψουν την τιμή και την υπόληψη του».

Ο Λέτσιτς είναι ένας από τους δημοφιλέστερους ηθοποιούς στη Σερβία. Με την πολιτική άρχισε να ασχολείται στα μέσα της δεκαετίας του ΄90 ως στέλεχος του Δημοκρατικού Κόμματος (DS). Την περίοδο 1996-97 πρωτοστάτησε στις διαδηλώσεις της αντιπολίτευσης κατά του καθεστώτος Μιλόσεβιτς. Τον Ιανουάριο του 2001 και μέχρι τον Μάρτιο του 2004 διετέλεσε υπουργός Πολιτισμού στις κυβερνήσεις Τζίντζιτς και Ζίβκοβιτς.

Πρόσφατα, όταν πριν από δύο μήνες, η νεαρή ηθοποιός Μίλενα Ραντούλοβιτς κατήγγειλε τον βιασμό της από τον Μίκα 'Αλεκσιτς διευθυντή της δραματικής σχολής όπου φοιτούσε, ο Μπράνισλαβ Λέτσιτς δήλωνε συγκλονισμένος, στήριξε την νεαρή ηθοποιό και καταδίκασε ως αποτρόπαια και εγκληματική την συμπεριφορά του 'Αλεκσιτς.

Αυτή η στάση του Λέτσιτς εκνεύρισε την ηθοποιό Ντανιέλα Στάινφιλντ κρίθηκε ως υποκρισία και στάθηκε αφορμή - όπως δήλωσε η ίδια σήμερα σε τηλεοπτική συνέντευξη - για να προχωρήσει σε καταγγελία για βιασμό εναντίον του.