Μαστοράκου στον ΑΝΤ1: Οι γιατροί δεν λειτουργούν με στρατιωτικά παραγγέλματα

Ποια ήταν η πρόταση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου ώστε να καλυφθεί το ΕΣΥ και πως οι ιδιώτες γιατροί θα μπορούσαν να γίνουν εθελοντές.



«Ο γιατρός της γειτονιάς είναι σημαντικός πυλώνας της δημόσιας υγείας, τόνισε μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» η Άννα Μαστοράκου Α’ Αντιπρόεδρος Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας, σχολιάζοντας την επίταξη των ιδιωτών γιατρών.

Σημείωσε ότι ο ρόλος των γιατρών της γειτονιάς είναι σημαντικός, γιατί όπως είπε σε αυτή την φάση της πανδημίας συμβάλουν στον περιορισμό μετακίνησης, ενώ είναι αυτοί που αναλαμβάνουν περιστατικά covid αλλα και non covid στην περιοχή τους.

Υπογράμμισε ακόμα, ότι οι ιδιώτες γιατροί ήθελαν να προσφέρουν εθελοντικά, αλλά με ένα ευέλικτο ωράριο, προκειμένου να μην αφήσουν τους ασθενείς τους πίσω, σύμφωνα με την κ. Μαστοράκου.

«Δεν λειτουργούμε με στρατιωτικά παραγγέλματα. Θέλαμε λίγο χρόνο για να δούμε πως θα γίνει.», τόνισε και πρόσθεσε ότι η θέση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου ήταν να καλυφθεί το ΕΣΥ από τις εφεδρείες του συστήματος υγείας και όπως είπε ο ιδιωτικός τομέας θα έπρεπε να είναι η ύστατη λύση.