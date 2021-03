Κόσμος

Ισραήλ: στις κάλπες για τέταρτη φορά σε λιγότερο από δυο χρόνια

Οι εκλογές κατέστη δυνατό να διεξαχθούν χάρη στην εντατική εκστρατεία ανοσοποίησης έναντι του κορονοϊού.

Άνοιξαν σήμερα το πρωί τα περίπου 13.700 εκλογικά τμήματα για τις βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ, την τέταρτη καταφυγή στις κάλπες μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια.

Περίπου 6,6 εκατομμύρια πολίτες (από το σύνολο των 9,3 εκατ. κατοίκων) καλούνται να ψηφίσουν στην αναμέτρηση αυτή του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου με τους αντιπάλους του, ιδίως τον κεντρώο Γιαΐρ Λαπίντ.

Οι εκλογές κατέστη δυνατό να διεξαχθούν χάρη στην εντατική εκστρατεία ανοσοποίησης έναντι του νέου κορονοϊού, που επέτρεψε να έχει πλέον λάβει και τις δύο δόσεις του εμβολίου του σχεδόν ο μισός πληθυσμός της χώρας.

Το συντηρητικό κόμμα Λικούντ του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου προβλέπεται ότι θα αναδειχθεί ξανά ισχυρότερη δύναμη στην Κνέσετ, την ισραηλινή Βουλή, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, αλλά χωρίς τη δυνατότητα να ηγηθεί ενός συνασπισμού της δεξιάς με 61 έδρες.

Τον Μάρτιο του 2020, η συμμετοχή είχε φθάσει το 71,3%.