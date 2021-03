Κοινωνία

Συνελήφθησαν ανήλικοι για απόπειρα εμπρησμού

Μετά από καταδίωξη αστυνομικοί τους πέρασαν χειροπέδες, ενώ συνεργός τους κατάφερε να διαφύγει.

Δύο νεαροί, ηλικίας 16 και 18 ετών, κατηγορούνται για απόπειρα εμπρησμού, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών και φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, οι δύο ημεδαποί συνελήφθησαν, πρωινές ώρες της 21-3-2021 στην περιοχή του Κολωνού, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, όταν από κοινού με έτερο συνεργό τους, προσέγγισαν σταθμευμένο Δ.Χ. φορτηγό αυτοκίνητο, στην περιοχή του Κολωνού και αφού έσπασαν το παράθυρο της πόρτας του οδηγού με πέτρα, περιέλουσαν το κάθισμα με βενζίνη από πλαστικό δοχείο που έφεραν.

Πριν προλάβουν να προβούν στην ανάφλεξή του, αντιλαμβανόμενοι την άφιξη αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που έσπευσαν άμεσα στο σημείο, τράπηκαν σε φυγή.

Μετά από καταδίωξη, επετεύχθη σε κοντινή απόσταση η ακινητοποίηση των ανωτέρω κατηγορουμένων, με τον τρίτο συνεργό τους να διαφεύγει.

Στην κατοχή του 16χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αναδιπλούμενος σουγιάς μήκους -15- εκατοστών και αναπτήρας.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, οδηγήθηκαν στους αρμόδιους Εισαγγελείς.

Ο 16χρονος επιπρόσθετα κατηγορείται και για παράβαση του Νόμου περί ρύθμισης θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες και εκρηκτικούς μηχανισμούς.