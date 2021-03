Αθλητικά

ΝΒΑ: “τρένο” οι Μπακς και χωρίς τον Αντετοκούνμπο

Τα «ελάφια» σημείωσαν την 12η νίκη τους στα τελευταία 13 παιχνίδια, πετυχαίνοντας 140 πόντους!

Σε φοβερή κατάσταση το Μιλγουόκι επικράτησε εύκολα της Ιντιάνα με 140-113 και σημείωσε την 12η νίκη του στα τελευταία 13 ματς. Οι Μπακς, που αγωνίστηκαν χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο (έμεινε εκτός αγώνα προκειμένου να ξεκουράσει το αριστερό του γόνατο) βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 28-14 και βρίσκονται στην 3η θέση της Ανατολής, πίσω από Φιλαδέλφια (30-13) και Μπρούκλιν (29-14).

Κορυφαίος για τα «ελάφια», που είχαν 24/39 τρίποντα, ήταν ο Τζρου Χόλιντεϊ που είχε 28 πόντους (6/9 δίποντα, 5/6 τρίποντα, 1/2 βολές), 5 ριμπάουντ, 14 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ σε 30 λεπτά συμμετοχής, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκει ξανά τον εαυτό του. Πολύ καλός ήταν και ο Κρις Μίντλετον με 25 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ ενώ 20 πόντους με 6/ τρίποντα, σημείωσε ο Πατ Κόνατον. Σε ότι αφορά στον Θανάση Αντετοκούνμπο, είχε 3 πόντους (1/2 δίποντα, 1/3 βολές), 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 14 λεπτά συμμετοχής.

Για τους Πέισερς, που αγωνίστηκαν χωρίς τους Μάλκολμ Μπρόγκντον και Μάιλς Τέρνερ, ο Ντομάντας Σαμπόνις είχε 22 πόντους, ο Τζέρεμι Λαμ πρόσθεσε 21 πόντους και ο Νταγκ ΜακΝτέρμοτ είχε 20 πόντους.