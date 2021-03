Κοινωνία

Χειροπέδες στον “τοξοβόλο” που σκότωσε σκύλο στην Πετρούπολη

Είχε προσπαθήσει άλλες δυο φορές να σκοτώσει το συγκεκριμένο σκυλί. Τι βρέθηκε στο σπίτι του.

Στη σύλληψη ενός άνδρα ο οποίος είχε σκοτώσει με τόξο τον περασμένο Φεβρουάριο ένα σκύλο, ράτσας πιτ μπουλ, σε αυλή σπιτιού στην Πετρούπολη προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές.

O άνδρας που σκότωσε τον σκύλο είναι ένας 38χρονος, ο οποίος είχε προσπαθήσει άλλες δυο φορές να σκοτώσει το συγκεκριμένο σκυλί, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Αιτία το γεγονός πως το πιτ μπουλ κατά τη διάρκεια βόλτας τον Απρίλιο του 2020 είχε επιτεθεί στον δικό του σκύλο.

Η Ασφάλεια Δυτικής Αττικής μετά από συνεχείς έρευνες αλλά και στοιχεία που συνέλεξε από αυτόπτες και οπτικό υλικό, κατάφερε να φτάσει στα ίχνη του δράστη και να τον συλλάβει.

Στο σπίτι του βρήκαν τα ρούχα που φορούσε την ημέρα που σκότωσε τον σκύλο καθώς και το ποδήλατο που χρησιμοποίησε για την επόπτευση του σημείου που βρισκόταν το σπίτι. Ο 38χρονος παρουσιάστηκε στο δικαστήριο όπου αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, ενώ η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της δικαστικής οδού.