Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΕΟΔΥ: Τα αποτελέσματα των rapid test την Δευτέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σαρώνει την Ελλάδα με rapid test ο ΕΟΔΥ. Που βρέθηκαν τα περισσότερα θετικά την Δευτέρα.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν χθες, Δευτέρα 22 Μαρτίου, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through).

Συνολικά, σε 78 μαζικές δειγματοληψίες σε 44 Περιφερειακές Ενότητες, διενεργήθηκαν 9.377 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 289 κρούσματα (3,08%).

Παρατίθενται τα στοιχεία από τις χθεσινές δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα στις ακόλουθες περιοχές.

ΠΕ Ανατολικής Αττικής: Δήμος Αχαρνών / Πραγματοποιήθηκαν 516 rapid test και προέκυψαν 41 θετικά (7,94%). Αφορούν σε 15 άνδρες και 26 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 47 έτη.

/ Πραγματοποιήθηκαν 516 rapid test και προέκυψαν 41 θετικά (7,94%). Αφορούν σε 15 άνδρες και 26 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 47 έτη. ΠΕ Ανατολικής Αττικής: Δήμος Παλλήνης / Πραγματοποιήθηκαν 338 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,29%). Αφορά σε άνδρα 43 ετών.

/ Πραγματοποιήθηκαν 338 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,29%). Αφορά σε άνδρα 43 ετών. ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Ιλίου / Πραγματοποιήθηκαν 305 rapid test και προέκυψαν 14 θετικά (4,59%). Αφορούν σε 9 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 45 έτη.

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Χαϊδαρίου / Πραγματοποιήθηκαν 227 rapid test και προέκυψαν 29 θετικά (12,77%). Αφορούν σε 16 άνδρες και 13 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 44 έτη.

/ Πραγματοποιήθηκαν 227 rapid test και προέκυψαν 29 θετικά (12,77%). Αφορούν σε 16 άνδρες και 13 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 44 έτη. ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα» / Πραγματοποιήθηκαν 655 rapid test και προέκυψαν 26 θετικά (3,97%). Αφορούν σε 15 άνδρες και 11 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 26 έτη.

/ Πραγματοποιήθηκαν 655 rapid test και προέκυψαν 26 θετικά (3,97%). Αφορούν σε 15 άνδρες και 11 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 26 έτη. ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Θέρμης / Πραγματοποιήθηκαν 201 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (2,98%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 48 έτη.

/ Πραγματοποιήθηκαν 201 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (2,98%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 48 έτη. ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Παύλου Μελά / Πραγματοποιήθηκαν 121 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (2,47%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 50 έτη.

/ Πραγματοποιήθηκαν 121 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (2,47%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 50 έτη. ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Θερμαϊκού / Πραγματοποιήθηκαν 45 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (15,56%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 35 έτη.

/ Πραγματοποιήθηκαν 45 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (15,56%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 35 έτη. ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Αμπελοκήπων / Πραγματοποιήθηκαν 151 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (4,63%). Αφορούν σε 6 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 46 έτη.

/ Πραγματοποιήθηκαν 151 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (4,63%). Αφορούν σε 6 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 46 έτη. ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη / Πραγματοποιήθηκαν 308 rapid test και προέκυψαν 8 θετικά (2,59%). Αφορούν σε 6 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Ωραιοκάστρου / Πραγματοποιήθηκαν 226 rapid test και προέκυψαν 8 θετικά (3,54%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 47 έτη.

/ Πραγματοποιήθηκαν 226 rapid test και προέκυψαν 8 θετικά (3,54%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 47 έτη. ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου / Πραγματοποιήθηκαν 51 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,96%). Αφορά σε αγόρι 13 ετών.

/ Πραγματοποιήθηκαν 51 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,96%). Αφορά σε αγόρι 13 ετών. ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Πλατεία Μεσολογγίου / Πραγματοποιήθηκαν 18 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 18 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Ναύπακτος / Πραγματοποιήθηκαν 66 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (4,54%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 31 έτη.

/ Πραγματοποιήθηκαν 66 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (4,54%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 31 έτη. ΠΕ Αργολίδας: Χωριό Αραχναίο / Πραγματοποιήθηκαν 51 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 51 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Αργολίδας: Άργος / Πραγματοποιήθηκαν 204 rapid test και προέκυψαν 17 θετικά (8,33%). Αφορούν σε 11 άνδρες και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 34 έτη.

/ Πραγματοποιήθηκαν 204 rapid test και προέκυψαν 17 θετικά (8,33%). Αφορούν σε 11 άνδρες και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 34 έτη. ΠΕ Αρκαδίας: Πλατεία Πέτρινου, Τρίπολη / Πραγματοποιήθηκαν 59 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 59 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Άρτας: Δημαρχείο Άρτας / Πραγματοποιήθηκαν 110 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 110 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Αχαΐας: Πλατεία Ελευθερίας / Πραγματοποιήθηκαν 207 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (2,41%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 57 έτη.

/ Πραγματοποιήθηκαν 207 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (2,41%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 57 έτη. ΠΕ Αχαΐας: Διακοπτό / Πραγματοποιήθηκαν 242 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (0,82%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 47 έτη.

ΠΕ Βοιωτίας: Ελαιώνας Θηβών / Πραγματοποιήθηκαν 25 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 25 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Βοιωτίας: Κάστρο Βοιωτίας / Πραγματοποιήθηκαν 46 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 46 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Γρεβενών: Πλατεία Ελευθερίας / Πραγματοποιήθηκαν 86 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (4,65%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη.

/ Πραγματοποιήθηκαν 86 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (4,65%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη. ΠΕ Δράμας: Μενοίκιο / Πραγματοποιήθηκαν 16 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 16 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Έβρου: Μαράσια Ορεστιάδας / Πραγματοποιήθηκαν 42 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 42 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Έβρου: Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης / Πραγματοποιήθηκαν 67 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 67 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Έβρου: Λαϊκή Αγορά Φερρών / Πραγματοποιήθηκαν 45 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 45 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Εύβοιας: Αγία Άννα / Πρα γματοποιήθηκαν 54 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

γματοποιήθηκαν 54 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Ηλείας: Αμαλιάδα / Πραγματοποιήθηκαν 115 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (4,34%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 24 έτη.

/ Πραγματοποιήθηκαν 115 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (4,34%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 24 έτη. ΠΕ Ηλείας: Βούναργο / Πραγματοποιήθηκαν 97 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 97 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Ηλείας: Βαρθολομιό / Πραγματοποιήθηκαν 37 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 37 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Ικαρίας: Άγιος Κήρυκος / Πραγματοποιήθηκαν 45 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 45 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Ιωαννίνων: Δελβινάκι / Πραγματοποιήθηκαν 127 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,57%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 62 έτη.

/ Πραγματοποιήθηκαν 127 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,57%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 62 έτη. ΠΕ Καβάλας: Ελευθερούπολη / Πραγματοποιήθηκαν 26 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 26 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Καβάλας: Αμυγδαλεώνας // Πραγματοποιήθηκαν 100 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,00%). Αφορά σε άνδρα 49 ετών.

// Πραγματοποιήθηκαν 100 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,00%). Αφορά σε άνδρα 49 ετών. ΠΕ Καρδίτσας: Δήμος Καρδίτσας / Πραγματοποιήθηκαν 303 rapid test και προέκυψαν 10 θετικά (3,30%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 7 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 45 έτη.

/ Πραγματοποιήθηκαν 303 rapid test και προέκυψαν 10 θετικά (3,30%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 7 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 45 έτη. ΠΕ Καστοριάς: Καστοριά / Πραγματοποιήθηκαν 112 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (4,32%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 35 έτη.

/ Πραγματοποιήθηκαν 112 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (4,32%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 35 έτη. ΠΕ Καστοριάς: Άργος Ορεστικό / Πραγματοποιήθηκαν 63 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (6,34%). Αφορούν σε 3 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 49 έτη.

/ Πραγματοποιήθηκαν 63 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (6,34%). Αφορούν σε 3 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 49 έτη. ΠΕ Καστοριάς: Πλατεία Αγίας Κυριακής / Πραγματοποιήθηκαν 25 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (4,00%). Αφορά σε άνδρα 66 ετών.

/ Πραγματοποιήθηκαν 25 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (4,00%). Αφορά σε άνδρα 66 ετών. ΠΕ Κέρκυρας: Δημοτικό Θέατρο / Πραγματοποιήθηκαν 126 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,79%). Αφορά σε άνδρα 64 ετών.

ΠΕ Κοζάνης: Ροδίτης / Πραγματοποιήθηκαν 92 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,08%). Αφορά σε γυναίκα 56 ετών.

/ Πραγματοποιήθηκαν 92 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,08%). Αφορά σε γυναίκα 56 ετών. ΠΕ Κοζάνης: Πέτρανα / Πραγματοποιήθηκαν 84 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (2,38%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 32 έτη.

/ Πραγματοποιήθηκαν 84 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (2,38%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 32 έτη. ΠΕ Κορινθίας: Λουτράκι / Πραγματοποιήθηκαν 181 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,55%). Αφορά σε γυναίκα 32 ετών.

/ Πραγματοποιήθηκαν 181 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,55%). Αφορά σε γυναίκα 32 ετών. ΠΕ Κω: Κως / Πραγματοποιήθηκαν 65 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (3,07%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 27 έτη.

/ Πραγματοποιήθηκαν 65 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (3,07%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 27 έτη. ΠΕ Λακωνίας: Καρυές Αράχωβα / Πραγματοποιήθηκαν 56 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 56 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Λακωνίας: Γκοριτσά / Πραγματοποιήθηκαν 44 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 44 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Λακωνίας: Σκούρα / Πραγματοποιήθηκαν 19 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 19 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Λάρισας: Κεντρική Πλατεία Λάρισας / Πραγματοποιήθηκαν 478 rapid test και προέκυψαν 12 θετικά (2,51%). Αφορούν σε 9 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 45 έτη.

/ Πραγματοποιήθηκαν 478 rapid test και προέκυψαν 12 θετικά (2,51%). Αφορούν σε 9 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 45 έτη. ΠΕ Λασιθίου: Ιεράπετρα / Πραγματοποιήθηκαν 97 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 97 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Λευκάδας: Λευκάδα / Πραγματοποιήθηκαν 64 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 64 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Λευκάδας: Κοινότητα Τσουκαλάδων / Πραγματοποιήθηκαν 51 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 51 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Λήμνου: Πλατεία Μύρινας / Πραγματοποιήθηκαν 53 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 53 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Μεσσηνίας: Μέγαρο Χορού / Πραγματοποιήθηκαν 244 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (2,05%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 42 έτη.

/ Πραγματοποιήθηκαν 244 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (2,05%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 42 έτη. ΠΕ Μεσσηνίας: Πλατεία Καλαμάτας / Πραγματοποιήθηκαν 193 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 193 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Ξάνθης: Ξάνθη / Πραγματοποιήθηκαν 56 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (7,14%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 27 έτη.

/ Πραγματοποιήθηκαν 56 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (7,14%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 27 έτη. ΠΕ Πάρου: Πλατεία Μαντώ Μαυρογένους / Πραγματοποιήθηκαν 79 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,26%). Αφορά σε γυναίκα 48 ετών.

/ Πραγματοποιήθηκαν 79 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,26%). Αφορά σε γυναίκα 48 ετών. ΠΕ Πέλλας: Πλατεία Παραλίμνης / Πραγματοποιήθηκαν 6 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 6 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Πέλλας: Δημαρχείο Κρύας Βρύσης / Πραγματοποιήθηκαν 55 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (3,63%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 44 έτη.

/ Πραγματοποιήθηκαν 55 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (3,63%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 44 έτη. ΠΕ Πέλλας: Πλατεία Εσωβάλτας / Πραγματοποιήθηκαν 17 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (5,88%). Αφορά σε άνδρα 41 ετών.

/ Πραγματοποιήθηκαν 17 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (5,88%). Αφορά σε άνδρα 41 ετών. ΠΕ Πέλλας: Χωριό Σταυροδρόμι / Πραγματοποιήθηκαν 2 rapid test και προέκυψε 1 θετικό. Αφορά σε άνδρα 50 ετών.

/ Πραγματοποιήθηκαν 2 rapid test και προέκυψε 1 θετικό. Αφορά σε άνδρα 50 ετών. ΠΕ Πέλλας: Κοινότητα Λιπαρού / Πραγματοποιήθηκαν 13 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 13 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Πέλλας: Κοινότητα Αγίου Γεωργίου / Πραγματοποιήθηκαν 13 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πιερίας: Ανδρομάχη / Πραγματοποιήθηκαν 113 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (2,65%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 45 έτη.

/ Πραγματοποιήθηκαν 113 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (2,65%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 45 έτη. ΠΕ Ροδόπης: Πλατεία Κομοτηνής / Πραγματοποιήθηκαν 19 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 19 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Ρόδου: Πλατεία Αγίου Νικολάου / Πραγματοποιήθηκαν 98 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (4,08%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 51 έτη.

/ Πραγματοποιήθηκαν 98 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (4,08%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 51 έτη. ΠΕ Σερρών: Σέρρες / Πραγματοποιήθηκαν 83 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (3,61%). Αφορούν σε 2 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 48 έτη.

ΠΕ Σύρου: Κοινότητα Επισκοπίου / Πραγματοποιήθηκαν 40 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (2,50%). Αφορά σε άνδρα 56 ετών.

/ Πραγματοποιήθηκαν 40 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (2,50%). Αφορά σε άνδρα 56 ετών. ΠΕ Τρικάλων: drive through Τρίκαλα / Πραγματοποιήθηκαν 129 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,55%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 55 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 129 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,55%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 55 έτη. ΠΕ Τρικάλων: Πλατεία Τρικάλων / Πραγματοποιήθηκαν 275 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (1,81%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 42 έτη.

/ Πραγματοποιήθηκαν 275 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (1,81%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 42 έτη. ΠΕ Φθιώτιδας: Μεσοχώρι / Πραγματοποιήθηκαν 165 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 165 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Φθιώτιδας: Καστρί / Πραγματοποιήθηκαν 141 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (4,96%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 49 έτη.

/ Πραγματοποιήθηκαν 141 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (4,96%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 49 έτη. ΠΕ Φθιώτιδας: Πλατεία Ελευθερίας, Λαμία / Πραγματοποιήθηκαν 234 rapid test και προέκυψαν 11 θετικά (4,70%). Αφορούν σε 5 άνδρες και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη.

/ Πραγματοποιήθηκαν 234 rapid test και προέκυψαν 11 θετικά (4,70%). Αφορούν σε 5 άνδρες και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη. ΠΕ Φλώρινας: Λαιμός Πρεσπών / Πραγματοποιήθηκαν 45 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (4,44%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 35 έτη.

/ Πραγματοποιήθηκαν 45 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (4,44%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 35 έτη. ΠΕ Φλώρινας: Κολχική / Πραγματοποιήθηκαν 21 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 21 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Φωκίδας: Άμφισσα / Πραγματοποιήθηκαν 123 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 123 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Χαλκιδικής: Σήμαντρα / Πραγματοποιήθηκαν 30 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 30 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Χαλκιδικής: Γαλάτιστα / Πραγματοποιήθηκαν 30 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 30 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Χίου: Πλατεία Βουνακίου / Πραγματοποιήθηκαν 211 rapid test και προέκυψαν 8 θετικά (3,79%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 43 έτη.