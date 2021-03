Κοινωνία

Η φάρσα ενός παιδιού που “σήκωσε” την ΕΛΑΣ στο “πόδι”!

Η "κραυγή αγωνίας" του 11χρονου, η ανάρτηση στο Tik Tok και η κινητοποίηση Αστυνομίας και Εισαγγελείας.

Ένα 11χρονο αγόρι που διαμένει στην πόλη της Ρόδου, κατάφερε να αναστατώσει και μάλιστα για τα καλά τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες του νησιού, καθώς ανήρτησε για πλάκα(!)σε ηλεκτρονική εφαρμογή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (TikTok) ότι τον είχαν απαγάγει και ότι κινδύνευε!

Το γεγονός, έγινε αμέσως αντιληπτό από την ειδική ομάδα του Σώματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στην Αθήνα, οι οποίοι μέσα σε ελάχιστα λεπτά επικοινώνησαν με συναδέλφους τους αστυνομικούς στη Ρόδο, σχεδιάζοντας έτσι επιχείρηση εντοπισμού και εφόδου στο σπίτι όπου διέμενε το παιδί!

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε «η Ροδιακή», πράγματι μισή περίπου ώρα μετά την ανάρτηση, ομάδα ειδικών αστυνομικών της Ρόδου, με επικεφαλής αξιωματικό, κατάφερε να φθάσει στο σπίτι όπου διέμενε το παιδί (έγινε εντοπισμός με βάση το ηλεκτρονικό του αποτύπωμα) και αφού ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα, οι αστυνομικοί έφθασαν έξω από την πόρτα του σπιτιού της οικογένειας!

Δύο μοτοσικλέτες της ΕΛ.ΑΣ. κι ένα περιπολικό βρέθηκαν στο σημείο αποκλείοντας έτσι την πολυκατοικία ενώ ταυτόχρονα ενημέρωσαν και τον Εισαγγελέα υπηρεσίας Ρόδου.

Η έκπληξη των γονιών

Οι αστυνομικοί, σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, έφθασαν έξω από το διαμέρισμα και χτύπησαν το κουδούνι. Την πόρτα άνοιξε η μητέρα του 11χρονου και βλέποντας τους αστυνομικούς έμεινε έκπληκτη!

Τόσο η ίδια όσο και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, δεν γνώριζαν το παραμικρό για την επίμαχη ανάρτηση η οποία είχε καταφέρει να αναστατώσει και μάλιστα για τα καλά αστυνομία και εισαγγελία Ρόδου.

Προκειμένου να βεβαιωθούν οι αστυνομικοί ότι τίποτε απολύτως δεν συμβαίνει στο σπίτι και ότι όλα ήταν εντάξει, αναγκάστηκαν να πραγματοποιήσουν έρευνα σε ολόκληρο το σπίτι και να πάρουν καταθέσεις από όλα τα μέλη της οικογένειας και βέβαια από τον μικρό 11χρονο, ο οποίος βεβαίως έντρομος αρνούνταν τα πάντα.

Οι αστυνομικοί εξήγησαν στην οικογένεια τι είχε συμβεί και το πώς η υπηρεσία έφθασε στο σπίτι μέσα σε ελάχιστη ώρα, προκειμένου να δουν αν κινδυνεύουν.

Το μικρό παιδί, υποχρεώθηκε στη συνέχεια να παραδεχθεί ενώπιον των αστυνομικών, ότι δεν ήθελε σε καμία περίπτωση, ούτε να αναστατώσει κανέναν, ούτε να προκαλέσει τέτοια κινητοποίηση και το μόνο που ήθελε (κάνοντας ανάρτηση με βίντεο στο TikTok ότι τον απήγαγαν) ήταν να κάνει πλάκα, όπως είπε χαρακτηριστικά, στον μεγάλο του αδελφό.

Η υπόθεση που δοκίμασε με επιτυχία τα αντανακλαστικά των υπηρεσιών της τοπικής μας αστυνομίας και του Σώματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος είχε αίσιο τέλος σε κάθε περίπτωση. Ωστόσο, οι αρμόδιοι αστυνομικοί αναμένεται να σχηματίσουν δικογραφία σε βάρος της οικογένειας, για άσκοπη κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.