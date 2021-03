Οικονομία

Ξενογιαννακοπούλου: Αντισυνταγματική η απονομή συντάξεων από ιδιώτες

"Πυρά" στον υπουργό Εργασίας από τον ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την ανάθεση σε ιδιώτες της διαχείρισης και έκδοσης οριστικών συντάξεων.

Ατελέσφορη και με νομικά και συνταγματικά προβλήματα είναι η ανάθεση σε ιδιώτες της διαχείρισης και έκδοσης οριστικών συντάξεων, που προτείνει ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, σύμφωνα με την κοινοβουλευτική εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, η οποία μίλησε στο ΘΕΜΑ 104.6 το πρωί της Τρίτης.

Όπως τόνισε η κυρία Ξενογιαννακοπούλου «το πράγμα ξέφυγε, καθώς φτάσαμε στις 450.000 εκκρεμείς υποθέσεις συνταξιούχων και οι λύσεις που επιστρατεύονται όχι μόνο δεν θα λύσουν το πρόβλημα, αλλά έρχονται να αμφισβητήσουν την ίδια τη λειτουργία του ΕΦΚΑ και προκαλούν συνταγματικά και νομικά προβλήματα. Ποιος θα έχει την ευθύνη για την υπογραφή, ή όταν υποθέσεις θα πάνε στα δικαστήρια, ή ακόμα και με τα προσωπικά δεδομένα» αναρωτήθηκε η βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Πρόσθεσε δε ότι «ο ΕΦΚΑ έχασε τα τελευταία χρόνια το 48% του στελεχιακού του δυναμικού, λόγω συνταξιοδοτήσεων και επειδή η κυβέρνηση δεν κάνει γενικά μόνιμες προσλήψεις, έμεινε ο οργανισμός χωρίς προσωπικό. Επί 20 μήνες θα μπορούσε να ενισχυθεί ο ΕΦΚΑ, αλλά δεν έγινε σημείωσε, επισημαίνοντας ότι «ο οργανισμός χρειάζεται μόνιμο προσωπικό με εμπειρία και γνώση και με δικαίωμα υπογραφής και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων».

Διευκρίνισε δε ότι «άλλο μία συνεργασία με μία εταιρία πληροφορικής για την εγκατάσταση και τη συντήρηση ενός προγράμματος, που είναι μία παροχή υπηρεσιών και άλλο να εμπλέκονται ιδιώτες στην καρδιά της λειτουργίας του δημόσιου τομέα, δηλαδή στον έλεγχο και την απονομή συντάξεων».

Επιτέθηκε δε στον υπουργό Εργασίας, τονίζοντας ότι «ο κ. Χατζηδάκης απαξιώνει τον ΕΦΚΑ, όταν λέει ότι πρόκειται για ένα σαράβαλο και χαρακτηρίζει τους υπαλλήλους γραφειοκράτες και αυτό δημιουργεί την αίσθηση ότι στρώνει το χαλί για να βάλει τους ιδιώτες να κάνουν τη δουλειά».

Η κυρία Ξενογιαννακοπούλου ζήτησε «να στηριχθεί ο ΕΦΚΑ, δεν πρέπει να τους απαξιώνουμε τους δημοσίους υπαλλήλους. Το ίδιο γινόταν παλιά με το σύστημα υγείας και είδαμε τώρα στην ώρα της κρίσης όλοι αναγνωρίζουν ότι χωρίς τα δημόσια νοσοκομεία, τους γιατρούς τους νοσηλευτές δεν θα τα βγάζαμε πέρα».

Ζαχαριάδης: Ιδιωτικοποίηση του κράτους και επιτελική ανικανότητα

Από την πλευρά του, ο Τομεάρχη Εσωτερικών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Κώστας Ζαχαριαδης, σε δήλωσή του αναφέρει:



«Ο υπουργός Εργασίας Κώστας Χατζηδάκης ανακοίνωσε τη συμμετοχή ιδιωτών στη διαδικασία έκδοσης συντάξεων. Είχε προετοιμάσει το έδαφος λίγες μέρες πριν, επιτιθέμενος στους υπαλλήλους του Υπουργείου του διότι τόλμησαν να διατυπώσουν – σύμφωνα με την υποχρέωση που έχουν από το νόμο – τη διαφωνία τους με τη νομιμότητα συγκεκριμένης διοικητικής πράξης. Η στοχοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων και η δημιουργία συνθηκών κοινωνικού αυτοματισμού αποτελεί άλλωστε προσφιλή πρακτική της παράταξης της ΝΔ.



Μετά την τοποθέτηση μετακλητών σε θέσεις της πάγιας διοικητικής ιεραρχίας ακόμη και σε θέσεις ευθύνης, μετά την συνεχή εκχώρηση σημαντικών αρμοδιοτήτων της δημόσιας διοίκησης σε ιδιώτες μέσω συμβάσεων έργου (συνήθως με απευθείας αναθέσεις σε αρεστούς και φίλους), η κυβέρνηση προχωρά στην ανάθεση κρίσιμων πεδίων της κοινωνικής ασφάλισης σε ιδιώτες. Πρόκειται για μια πρωτοφανή προσπάθεια ιδιωτικοποίησης του Δημοσίου, με απρόβλεπτες συνέπειες για την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών, την προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων κ.α.



Ας υπενθυμίσει κάποιος στον κ. Χατζηδάκη και τους συνοδοιπόρους του στην κυβέρνηση των «Αρίστων» τα αυτονόητα: Η στελέχωση της δημόσιας διοίκησης από μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους και η άσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων από αυτούς δεν αποτελεί ιδεοληψία. Αποτελεί συνταγματική υποχρέωση και αποσκοπεί στη διασφάλιση των αρχών της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας της διοικητικής δράσης.



Ας αναλάβουν τις ευθύνες τους στην κυβέρνηση για τις διαρκείς αποτυχίες τους και ας σταματήσουν την προσπάθεια στοχοποίησης των δημοσίων υπαλλήλων, απαξίωσης και υποβάθμισης του δημόσιου τομέα».