Κοινωνία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με κλείσιμο δρόμων στην Αθήνα

Ποιοi δρόμοι θα κλείσουν και που θα απαγορευτεί η στάση και η στάθμευση.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν αύριο (Τετάρτη 24 Μαρτίου), στην Αθήνα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λόγω της τελετής εγκαινίων του νέου κτιρίου της Εθνικής Πινακοθήκης.

Ειδικότερα, θα απαγορευτεί σταδιακά η στάση και η στάθμευση των οχημάτων, από τις 06:00 έως το τέλος της εκδήλωσης, καθώς και η κυκλοφορία τους από τις 15:00 στα εξής σημεία:

Λ. Βασ. Αλεξάνδρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Ευφρονίου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Βασ. Κων/νου, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Όλγας και Βασ. Σοφίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ιλισίων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Μερκούρη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Βασ. Γεωργίου Β΄ και Μιχαλακοπούλου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Αρδηττού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ζαχάρωφ και της Λ. Βασ. Αμαλίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.