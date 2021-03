Κοινωνία

25η Μαρτίου: “Αστακός” η Αθήνα για την παρέλαση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας με χιλιάδες αστυνομικούς στους δρόμους. Θα συμμετέχουν Αντιτρομοκρατική και ΕΥΠ.

Περισσότεροι από 4.000 αστυνομικοί θα συμμετέχουν συνολικά στα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου, όπου θα παρευρευθούν επίσημοι από όλο τον κόσμο για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, καθώς και για την αυριανή εκδήλωση - ξενάγηση στη νέα Εθνική Πινακοθήκη. Για ένα διήμερο θα απλωθεί ένα "δίχτυ ασφαλείας" πάνω από την Αθήνα.

Τα μέτρα, στα οποία θα συμμετέχουν και η Αντιτρομοκρατική με την ΕΥΠ, θα ξεκινήσουν, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, να ισχύουν από νωρίς αύριο (Τετάρτη) το πρωί, με αυστηρούς ελέγχους τόσο στους χώρους των δύο εκδηλώσεων, όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Σε ταράτσες κτιρίων θα βρίσκονται ακροβολισμένοι ελεύθεροι σκοπευτές, ενώ droneς και ελικόπτερα της Αστυνομίας θα μεταφέρουν συνεχώς εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων. Όλα τα σημεία διέλευσης των επισήμων θα ελέγχονται εξονυχιστικά, θα χρησιμοποιηθούν απενεργοποιητές κινητών τηλεφώνων, ενώ, εκτός των άλλων, θα υπάρχουν και ειδικοί σκύλοι της ΕΛΑΣ για την ανίχνευση εκρηκτικών.

Ταυτόχρονα, αστυνομικοί θα απομακρύνουν εγκαίρως άτομα που τυχόν θα συγκεντρωθούν και θα προσπαθήσουν να πλησιάσουν στο χώρο της παρέλασης, όπου δεν θα επιτρέπεται η παρουσία πολιτών.

Τέλος, σε "φρούρια" θα μετατραπούν τα ξενοδοχεία όπου θα διαμείνουν οι επίσημοι.