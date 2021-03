Συνταγές

Falafel: αραβικοί ρεβιδοκεφτέδες από τον Πέτρο Συρίγο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο σεφ της εκπομπής “Το Πρωινό” μοιράζεται τα μυστικά του για το μείγμα, αλλά και για το ψήσιμο του άκρως γευστικού φαγητού που μας προτείνει.