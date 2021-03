Life

“H Φάρμα”: απόσπασμα από το επεισόδιο της Παρασκευής (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η έλλειψη προμηθειών φέρνει γκρίνια. Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις και η κόντρα για τα… μπότοξ. Spoiler από το “Πρωινό” για τον επόμενο αρχηγό και τις νέες αφίξεις.