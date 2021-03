Πολιτική

Μητοτάκης: με τις ΗΠΑ με ενώνουν αξιακοί δεσμοί

Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το αεροπλανοφόρο του Ναυτικού των ΗΠΑ, USS Dwight D. Eisenhower, που είναι ελλιμενισμένο στη ναυτική βάση της Σούδας

Το αεροπλανοφόρο του Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών USS Dwight D. Eisenhower που είναι ελλιμενισμένο στη ναυτική βάση της Σούδας, επισκέφτηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τον Πρωθυπουργό υποδέχθηκαν ο διοικητής των αμερικανικών ναυτικών δυνάμεων στην Ευρώπη και την Αφρική, Ναύαρχος Robert Burke, και ο Υποναύαρχος Scott Robertson, διοικητής της ομάδας κρούσης της οποίας ηγείται το «Eisenhower», ενώ ξεναγήθηκε στο αεροπλανοφόρο από τον πλοίαρχο Paul Campagna.

«Αυτή την εβδομάδα καθώς εορτάζουμε τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης σκεφτόμαστε τους δεσμούς που μας ενώνουν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεσμοί οι οποίοι δεν είναι μόνο κοινωνικοί, πολιτικοί, οικονομικοί, είναι πρωτίστως δεσμοί αξιακοί. Ενθυμούμαστε ότι ο Αδαμάντιος Κοραής αλληλογραφούσε πολύ συχνά με τον Thomas Jefferson», σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός σημειώνοντας ότι «η στρατιωτική συνεργασία Ηνωμένων Πολιτειών - Ελλάδος βρίσκεται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αρχικά επισκέφθηκε υπόστεγο όπου φυλάσσεται ελικόπτερο MH-60R «Romeo», ένα από τα πλέον σύγχρονα ελικόπτερα του αμερικανικού Ναυτικού. Η Ελλάδα έχει υπογράψει σύμβαση για την απόκτηση τεσσάρων τέτοιων ελικοπτέρων σε πρώτη φάση, συν ακόμα τρία στη συνέχεια. Τα πρώτα θα παραληφθούν στα μέσα του 2022. Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε από το πλήρωμα για τις ποικίλες επιχειρησιακές δυνατότητες του αεροσκάφους και για τον χειρισμό του.

«Θα ήθελα να τονίσω πόσο μεγάλη τιμή είναι για μένα προσωπικά, αλλά και για την εθνική μας αποστολή που έχουμε μαζί μας τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και το επιτελείο του, από την Ομάδα Εθνικής Ασφάλειας, στο αεροπλανοφόρο USS Dwight D. Eisenhower, στη βάση της Σούδας, σήμερα. Η βάση αποτελεί σημείο αναφοράς της Αμυντικής μας συνεργασίας. Η στήριξη που προσφέρει η Ελλάδα είναι απαραίτητη για την παρουσία των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο. Τονίζω ακόμα την απόφαση του Προέδρου Biden αλλά και την προσωπική του δέσμευση να προάγουμε την σχέση αυτή σε ένα ακόμα υψηλότερο επίπεδο», υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, κατά τον χαιρετισμό του ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Geoffrey Pyatt.

Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός περπάτησε στο κατάστρωμα και στον διάδρομο απονήωσης και προσνήωσης, όπου βρίσκονταν «παρατεταγμένα» μαχητικά αεροπλάνα F/A-18. Ενημερώθηκε για τις επιχειρησιακές δυνατότητες του αεροπλανοφόρου, τον οπλισμό του και τους μηχανισμούς που διαθέτει για την ασφαλή απονήωση και προσνήωση αεροσκαφών που κινούνται με εξαιρετικά μεγάλες ταχύτητες. Σημειώθηκε επίσης η εξαιρετική συνεργασία ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις της Ελλάδας και των ΗΠΑ, με κορωνίδα τη Σούδα, για την προάσπιση κοινών αξιών και συμφερόντων στην ευρύτερη περιοχή.

Αναλυτικά ο Πρωθυπουργός σε δήλωσή του ανέφερε, «Με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι, σήμερα, στη Σούδα επισκεπτόμενος το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Dwight D. Eisenhower. H στρατιωτική συνεργασία Ηνωμένων Πολιτειών - Ελλάδος βρίσκεται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Η βάση της Σούδας είναι η μόνη η οποία μπορεί να φιλοξενήσει Αμερικανικά πλοία αυτού του μεγέθους καθώς η χώρα μας ενισχύει και επενδύει στην αποτρεπτική δύναμη των Ενόπλων Δυνάμεών της, η στρατιωτική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία.

Και δεν ξεχνάμε, βέβαια, ότι στην 22η στροφή του Ύμνου στην Ελευθερία υπάρχει αναφορά του Διονύσιου Σολωμού στη “Γη του Βάσιγκτον”. Οι δεσμοί, λοιπόν, που ενώνουν τις δύο χώρες είναι περισσότερο ισχυροί παρά ποτέ και θέλω με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω και τον Αμερικανό Πρόεδρο, Joe Biden, για το πολύ θερμό μήνυμα με το οποίο ο ίδιος χαιρέτησε τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης».

Μετά την ολοκλήρωση της περιήγησης, ο Πρωθυπουργός είχε συνάντηση με τον Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Geoffrey Pyatt, τον Αντιναύαρχο Burke, τον Υποναύαρχο Robertson και τον καπετάνιο Campagna. Από ελληνικής πλευράς στη σύσκεψη έλαβαν επίσης μέρος ο Υπουργός Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο Αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης και η Διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Πρέσβης Ελένη Σουρανή.

Κατά την αναχώρησή του ο Πρωθυπουργός έλαβε από το πλήρωμα συμβολικά δώρα, την ομαδική φωτογραφία που είχε ληφθεί νωρίτερα, ένα νόμισμα και ένα καπέλο από την ομάδα του αμερικανικού στόλου στην οποία υπάγεται το αεροπλανοφόρο.

Το USS Dwight D. Eisenhower ηγείται ναυτικής δύναμης κρούσης που διαθέτει, μεταξύ άλλων, καταδρομικά τύπου Ticonderoga και αντιτορπιλικά τύπου Arleigh Burke. Κατά την πλεύση προς την Κρήτη στην ομάδα του ενσωματώθηκε η φρεγάτα «Ψαρά» του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ έγιναν ασκήσεις συνεκπαίδευσης με τη συμμετοχή δύο ελληνικών υποβρυχίων και μαχητικών της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σε ανακοίνωση του ΚΚΕ αναφέρεται, μεταξύ άλλων, «Η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στο αεροπλανοφόρο Αϊζενχάουερ, που ελλιμενίζεται στο “Περλ Χάρμπορ” της Μεσογείου, στο οποίο έχει εξελιχθεί η Σούδα, αποτελεί ένα ακόμη “σύμβολο” της εμπλοκής της Ελλάδας στα βρώμικα και επικίνδυνα πολεμικά σχέδια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Πραγματικός στόχος αυτής της εμπλοκής είναι η γεωστρατηγική αναβάθμιση των συμφερόντων της ελληνικής αστικής τάξης και όχι του ελληνικού λαού. Ο στρατηγικός διάλογος και η στρατιωτική συνεργασία με τις ΗΠΑ, που προωθήθηκαν από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και αναβαθμίζονται από την κυβέρνηση της ΝΔ, δεν αποτελούν παράγοντα ασφάλειας και ειρήνης για τον λαό μας. Πολύ περισσότερο δεν αποτελούν “αντίβαρο” στην τουρκική προκλητικότητα, αφού αυτή εκδηλώνεται με τις ευρωατλαντικές πλάτες. Άλλωστε, το αμερικάνικο αεροπλανοφόρο πριν ελλιμενιστεί στη Σούδα, συμμετείχε σε κοινές ασκήσεις με το Τούρκικο Πολεμικό Ναυτικό στην Ανατολική Μεσόγειο».

