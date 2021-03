Life

Ο Κώστας Γκρέκας στο “Πρωινό” για την είσοδο στην “Φάρμα” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει το γνωστό μοντέλο για την κατάσταση στο σπίτι και τις σχέσεις με τους υπόλοιπους παίκτες. Ποιους γνωρίζει από το παρελθόν και τι… υπόσχεται!