Κοινωνία

Με κάμερες στις στολές οι αστυνομικοί

Σε εφαρμογή το πρόγραμμα της ΕΛ.ΑΣ για την χρήση καμερών σώματος από τους αστυνομικούς. Τι αναφέρουν πηγές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Όπως έγινε γνωστό από πηγές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σήμερα, πρώτη μέρα εφαρμογής του μέτρου, για το οποίο αναμένεται και η επίσημη κοινοποίηση της σχετικής διαταγής, θα χρησιμοποιηθούν 20 κάμερες από ομάδες της ΟΠΚΕ, στο κέντρο της Αθήνας, ενώ σταδιακά θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες ομάδες ΔΙΑΣ και ΟΠΚΕ, στο πλαίσιο των δράσεων για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

Σε πρώτη φάση θα φέρει κάμερα ένα μέλος της ομάδας, ενώ στόχος είναι σταδιακά να επεκταθεί σε όλους.

Οι κάμερες αυτές θα είναι προσαρμοσμένες στις στολές των αστυνομικών (body cameras) και σε κάθε ενέργεια της ομάδας θα μεταφέρουν σήμα στο κέντρο επιχειρήσεων.

Σημειώνεται ότι για την εφαρμογή της χρήσης καμερών από τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, με εντολή του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έγινε ειδική μελέτη από το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων, (ΕΣΚΕΔΙΚ), τόσο για τις τεχνικές λεπτομέρειες, όσο και για τα νομικά θέματα που αφορούν στην προστασία προσωπικών δεδομένων, η οποία ολοκληρώθηκε.

Παράλληλα υπήρξε ειδική εκπαίδευση των αστυνομικών που θα φέρουν τέτοιες κάμερες, τόσο σε θέματα τεχνικών προδιαγραφών, όσο και σε νομικά θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Επισημαίνεται επίσης από τις ίδιες πηγές ότι η χρήση των καμερών αυτών, σύμφωνα με τις σχετικές διαταγές θα είναι πάντα για συγκεκριμένη περιοχή και συγκεκριμένο χρόνο, που θα ανανεώνεται συνεχώς. Στην προκειμένη περίπτωση, οι πρώτες 20 κάμερες θα είναι από σήμερα και για διάρκεια δύο ημερών, για τις περιπολίες σε τρεις περιοχές στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας.

Υπενθυμίζεται ότι 20 κάμερες, αλλά διαφορετικού τύπου, έχουν διατεθεί και στα ΜΑΤ και χρησιμοποιήθηκαν δοκιμαστικά για πρώτη φορά στη διάρκεια διαδηλώσεων την 6η Δεκεμβρίου 2020 και πρόσφατα στην επιχείρηση εκκένωσης της κατειλημμένης Πρυτανείας του ΑΠΘ, αλλά μελετάται ακόμα η γενίκευση της χρήσης τους. Οι κάμερες αυτές στηρίζονται σε ειδικό κοντάρι που κρατάει ένα μέλος της διμοιρίας.

Από στελέχη του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ έγινε επίσης γνωστό ότι υπό επεξεργασία είναι και το θέμα του διακριτικού αριθμού στα κράνη των αστυνομικών των ομάδων ΔΙΑΣ και ΔΡΑΣΗ, που αναμένεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί πιθανότατα μέχρι το καλοκαίρι.